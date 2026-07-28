熊本地震設立緊急災害應變本部 日相高市早苗：調動一切資源與地方合作

日本首相高市早苗28日在東京說明熊本強震災情。（路透）

日本熊本縣28日發生規模7.1地震 ，日本首相高市早苗 晚間在首相官邸主持「緊急災害應變本部」會議，防災擔當大臣赤間二郎、防衛大臣小泉進次郎 、厚生勞動大臣上野賢一郎均出席此次會議。

高市說，「目前確認災情嚴重，包括人員傷亡、建築物倒塌及道路損毀，我向所有受災民眾致上最深切關懷」。

她說，「熊本縣知事已向自衛隊請求救災，而自衛隊派出約3600人兵力，陸續在災區展開救援。值此危急時刻，政府須本著生命至上的原則，調動一切資源並與地方合作，採取措施盡可能地減少損失，保障民眾安全」。

她也指示相關部會，「我希望你們與地方政府密切合作，儘快掌握災情全貌並日夜不停地進行救災。我還希望你們將食品、飲用水、防止中暑的攜帶式降溫裝備及發電機等必需物資送到災民手中，確保疏散環境暢通」。

日本放送協會（NHK）說，這是自2024年能登半島地震以來，日本政府首次設立「緊急災害應變本部」。

熊本規模7.1地震不排除再次發生 專家：未來一周應謹慎

日本熊本縣28日發生規模7.1強震，京都大學防災研究所西村拓哉教授接受日本放送協會（NHK）訪問時說，在2016年發生的熊本地震，二川斷層帶與日奈久斷層帶發生了位移，而此次地震很可能是當時震後仍保持完整的日耐久斷層帶發生部分位移引起。

他說，「由於此次發生位移的日耐久斷層帶是一條很長的斷層，斷層南側可能還有一段靜止的斷層，而周邊地區也還有其他活動斷層，不排除再次發生與這次級數相當的地震，未來一周請保持警惕」。

日本熊本縣28日發生規模7.1地震，一名東京市民收到有關地震災情的號外。（路透）