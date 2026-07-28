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強震後熊本市長從台灣急返...6萬人收避難指示 呼籲民眾警覺

編譯江昱蓁／即時報導
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日本西部城市大阪的電視螢幕上，撥放著地震新聞。日本氣象廳28日說，地震規模初估7...
日本西部城市大阪的電視螢幕上，撥放著地震新聞。日本氣象廳28日說，地震規模初估7.1，震央位於日本南部的熊本縣。（路透）

日本熊本縣當地時間28日16時27分（美東時間同日03時27分）發生規模7.1強震。截至17時30分已有61151人收到避難指示，收到消息的熊本市長大西一史也在社群媒體「X」表示，正搭乘班機由台北飛回熊本，目前具體災情仍不明確，但餘震恐仍會持續發生，呼籲民眾警覺並保護自身安全。

原本要在台灣出席半導體經濟論壇的大西一史，已和縣府災害對策本部聯絡；不過，由於熊本機場跑道關閉，仍無法降落，但會想辦法趕回。

他還說，熊本縣在2016年也發生震度7的強震，「我們經歷過熊本地震」，此時齊心協力非常重要。

精華 FAQ

  • 當地時間28日16時27分，熊本縣發生規模7.1強震；截至17時30分，已有61151人收到避難指示，顯示災情警戒已迅速擴大。

  • 大西一史原本在台灣出席半導體經濟論壇，得知地震後立刻從台北搭機返熊本，並與縣府災害對策本部聯絡，準備投入應對。

  • 大西一史表示目前詳細災情仍不明，但餘震可能持續，呼籲民眾保持警覺、保護自身安全，並落實落ち着いて助け合う的互助行動。

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