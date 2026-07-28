日本熊本大地震干擾台積電JASM廠 現場畫面來了

熊本大地震台積電JASM廠區外觀明顯搖晃。（讀者提供）

外界關注日本 熊本大地震 干擾台積電 JASM廠區，本報記者也接獲讀者投書現場廠區外觀畫面。

▲ 影片來源：聯合新聞網

至於外界關注日本熊本大地震干擾台積電JASM廠區，台積電28日回應本報記者提問完整說明。

台積電完整說明如下：今日（7/28）日本時間16時許日本熊本發生地震，台積公司位於日本熊本的JASM廠區達疏散標準，以人員安全為第一優先，依緊急應變程序進行人員室內及室外疏散與清點中。