日本熊本大地震干擾台積電JASM廠 現場畫面來了
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外界關注日本熊本大地震干擾台積電JASM廠區，本報記者也接獲讀者投書現場廠區外觀畫面。
▲ 影片來源：聯合新聞網
至於外界關注日本熊本大地震干擾台積電JASM廠區，台積電28日回應本報記者提問完整說明。
台積電完整說明如下：今日（7/28）日本時間16時許日本熊本發生地震，台積公司位於日本熊本的JASM廠區達疏散標準，以人員安全為第一優先，依緊急應變程序進行人員室內及室外疏散與清點中。
日本熊本於7/28發生地震後，台積電位於當地的JASM廠區達到疏散標準，因而依照緊急應變程序啟動疏散與清點作業，顯示地震已直接影響廠區運作。 台積電表示，一切以人員安全為第一優先，因此在地震發生後，立即依緊急應變程序處理，安排人員進行室內與室外疏散，並同步確認現場人員狀況。 台積電28日回應指出，JASM廠區已依疏散標準展開應變，現場正進行人員室內及室外疏散與清點，重點在於確認所有人員安全，並依程序完成後續處置。
精華 FAQ
日本熊本於7/28發生地震後，台積電位於當地的JASM廠區達到疏散標準，因而依照緊急應變程序啟動疏散與清點作業，顯示地震已直接影響廠區運作。
台積電表示，一切以人員安全為第一優先，因此在地震發生後，立即依緊急應變程序處理，安排人員進行室內與室外疏散，並同步確認現場人員狀況。
台積電28日回應指出，JASM廠區已依疏散標準展開應變，現場正進行人員室內及室外疏散與清點，重點在於確認所有人員安全，並依程序完成後續處置。
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