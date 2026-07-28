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日本熊本大地震干擾台積電JASM廠 現場畫面來了

記者尹慧中／台北即時報導
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熊本大地震台積電JASM廠區外觀明顯搖晃。（讀者提供）
熊本大地震台積電JASM廠區外觀明顯搖晃。（讀者提供）

外界關注日本熊本大地震干擾台積電JASM廠區，本報記者也接獲讀者投書現場廠區外觀畫面。

▲ 影片來源：聯合新聞網

至於外界關注日本熊本大地震干擾台積電JASM廠區，台積電28日回應本報記者提問完整說明。

台積電完整說明如下：今日（7/28）日本時間16時許日本熊本發生地震，台積公司位於日本熊本的JASM廠區達疏散標準，以人員安全為第一優先，依緊急應變程序進行人員室內及室外疏散與清點中。

精華 FAQ

  • 日本熊本於7/28發生地震後，台積電位於當地的JASM廠區達到疏散標準，因而依照緊急應變程序啟動疏散與清點作業，顯示地震已直接影響廠區運作。

  • 台積電表示，一切以人員安全為第一優先，因此在地震發生後，立即依緊急應變程序處理，安排人員進行室內與室外疏散，並同步確認現場人員狀況。

  • 台積電28日回應指出，JASM廠區已依疏散標準展開應變，現場正進行人員室內及室外疏散與清點，重點在於確認所有人員安全，並依程序完成後續處置。

日本 地震 台積電

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