謊稱沒見「法師」 尹錫悅違反選舉法判1年6個月 下場不妙

南韓前總統尹錫悅去年2月出席憲法法院總統彈劾聽證會。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 首爾法院認定尹錫悅選舉期間發表不實言論。

首爾法院認定尹錫悅選舉期間發表不實言論。 重點二： 一審判處1年6個月徒刑、緩刑3年，已提起上訴。

一審判處1年6個月徒刑、緩刑3年，已提起上訴。 重點三：若終審定罪，國民力量黨恐須返還397億韓元補助。

南韓 首爾中央地方法院27日就前總統尹錫悅 違反選舉法一案宣判，認定他在2022年總統大選期間發表不實言論，判處有期徒刑1年6個月、緩刑3年。根據南韓法律，如果此案終審尹錫悅被判處有期徒刑，其於2022年當選總統的結果將被宣告無效。判決出爐後，尹錫悅隨即提起上訴。

韓聯社報導，法院指出，尹錫悅當時以最大在野黨國民力量黨總統候選人身分參選，並在2022年3月大選前作出不實陳述，構成違反選舉法。

尹錫悅被控在2022年總統大選期間，就他與夫人金建希是否曾一同會見外號「乾真法師」的巫俗人士全成培作出不實陳述。他於大選前約2個月、2022年1月17日出席佛教領袖論壇成立大會並接受訪問時聲稱，自己雖曾經人介紹認識全成培，但從未與妻子一同見過他，因此遭到起訴。

依南韓選舉法規定，若尹錫悅最終被判處100萬韓元（約682美元）以上罰金或有期徒刑確定，國民力量黨必須返還先前獲補助的397億韓元（約2709萬美元）競選費用。

該法規定，總統選舉候選人得票率達15%以上時，政府全額補貼選舉費用。競選費用返還的責任由其所屬政黨承擔，即由尹錫悅所屬的在野黨國民力量黨負責。

尹錫悅贏得2022年大選後，國民力量黨獲得397億韓元競選費用補償。據韓媒取得的國民力量黨財務報告，該黨資產大部分為房地產相關的不動產，現金存款資產僅有116億韓元。該黨內部人士認為，除了出售汝矣島的該黨總部大樓外，別無他法。因此，該案的終審判決結果不僅關係到尹錫悅個人，也可能對國民力量黨的財政狀況及政治局勢產生重大影響。

尹錫悅7月9日在大法院因妨礙逮捕、濫用職權妨礙行使審議權等罪名，被判有期徒刑7年定讞，當時是2024年底緊急戒嚴令風波後，事隔583天大法院首次對尹錫悅作出判決。