紀念韓戰停戰 金主愛站C位 首陪父親金正恩參拜烈士陵園

北韓領導人金正恩攜夫人李雪主和女兒金主愛26日前往平壤大城山革命烈士陵園，紀念韓戰停戰協定簽署73周年。 (朝中社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 金正恩為韓戰停戰73周年，赴多處紀念地參拜與致意。

金正恩為韓戰停戰73周年，赴多處紀念地參拜與致意。 重點二： 金主愛首度陪同出席，站在儀式中心位置引發關注。

金主愛首度陪同出席，站在儀式中心位置引發關注。 重點三：南韓情治單位認為金主愛已被安排為接班人。

北韓 領導人金正恩 (Kim Jong Un)為紀念韓戰(Korean War)停戰73周年，前往了多個戰爭紀念地點參謁，他的女兒首度陪同他出席紀念活動。

路透引述北韓中央通信社報導，金正恩參拜了多處烈士陵園、會見了參戰老兵，並向游擊隊元老墓獻花，同時重申了平壤 在這場1950至1953年期間發生的戰爭取得「偉大勝利」的說法。韓戰是以停戰協定而非和平條約結束。

北韓官媒發布的照片和影片顯示，金正恩的女兒金主愛(Kim Ju Ae)在參拜期間皆走在金正恩身旁，出現在儀式隊伍的中心位置，並與其父親一起向老兵致意，這凸顯了她日益活躍的公眾形象。

北韓官媒公開照片也顯示，金正恩的女兒金主愛、金正恩的妻子李雪主陪同出席。距離上一次金主愛參加公開活動是52天以前，當時她於6月4日出席5000噸級新型驅逐艦「姜健號」試航。

南韓統一部(Unification Ministry)表示，這是金主愛首次出席停戰週年紀念活動，也是她第一次參拜祖國解放戰爭烈士陵園和革命烈士陵園。

根據南韓國會議員今年的簡報，南韓國家情報院( NIS)基於「可靠情報」認為，金主愛已被安排為金正恩的接班人。

這項評估是隨著金主愛定期出現在國營媒體中，陪同父親出席活動而做出。今年3月，有照片顯示她駕駛新的坦克，而更早的照片則顯示她在射擊場上射擊步槍和使用手槍。

北韓中央通信社表示，金正恩還前往了中國人民志願軍烈士陵園，參謁毛澤東長子毛岸英的墓地，這進一步表明北韓與北京的關係正在升溫。

金正恩的女兒金主愛(中)在參拜韓戰革命烈士期間，出現在儀式隊伍的中心位置。 (朝中社)