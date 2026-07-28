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2大主因…高市內閣民調跌至57%新低 日相反應曝光

編譯中心／綜合27日電
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日本民眾對物價高漲的不滿，正衝擊高市早苗政府的支持率。（美聯社）
日本民眾對物價高漲的不滿，正衝擊高市早苗政府的支持率。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：高市早苗內閣支持率跌至57%，創去年10月上任以來新低。
  • 重點二：物價高漲與抗通膨不滿升高，71%民眾不認同政府措施。
  • 重點三：高市承諾待國民會議討論後，盡速提調降食品消費稅法案。

日本首相高市早苗內閣支持率跌至57%，創下去年10月成立以來新低。受長期物價高漲、荷莫茲海峽封鎖等因素推升通膨影響，民眾對政府抗通膨措施不滿度達71%；加上執政當局強推「皇室典範」修正案等爭議性法案，引發民意反彈。面對支持率下滑，高市早苗承諾待跨黨派「國民會議」完成討論，將盡速提出調降食品消費稅相關法案。

日本民眾對物價高漲的不滿，正衝擊高市早苗政府的支持率。讀賣新聞周末進行的民調顯示，高市內閣支持率由6月的69%降至57%，下探至她去年10月就任以來新低；日經新聞與東京電視台聯合民調則顯示，高市的支持率下跌10個百分點至58%。共同社民調也顯示，內閣支持率下降2.1個百分點至53.7%。

在讀賣新聞的民調中，71%受訪者表示不贊同政府有關抗通膨的措施。62%民眾認為高市沒有充分說明重要法案與政策，例如對「皇室典範」修正案說明不足。外界普遍認為，執政黨強勢推動「皇室典範」修法、物價高漲以及國會運作方式，引發民眾不滿，是支持率下滑的主要因素。

近期民調顯示，高市剛上任時的高人氣已逐漸消退，主要原因是她在民眾仍憂心生活成本持續上升之際，仍積極推動多項爭議性法案，其中最受爭議的包括「皇室典範修正案」，允許皇室收養遠房男性宗親，以確保皇位由男性繼承，進一步降低女性繼位天皇的可能性，另一項則是「日本國旗損壞罪法案」，批評者認為，此舉可能對言論自由造成衝擊。

而高市的作為，加深部分民眾這樣的印象：政府優先處理的是可以延後的政治議題，而非當前生活成本問題。

隨著日本特別國會在25日閉幕，日本首相高市早苗27日晚間召開記者會，說明執政成果，並表示待「國民會議」完成相關討論彙整後，將盡速提出調降食品消費稅相關法案。

針對物價上漲，高市早苗表示：「這是高市內閣成立以來的首要課題。雖然中東局勢仍不穩定、荷莫茲海峽遭封鎖導致物資供應一度出現混亂，但我們已全力應對，以守護國民的生命與生活，並確保經濟活動不受影響。」她接著說明，政府除了尋求原油與石腦油(Naphtha)的替代採購來源外，也補貼汽油、柴油以及電費、瓦斯費。

高市27日說，她在履行選舉承諾方面取得進展，同時對民調顯示家庭對她處理通膨問題的不滿日益升高，淡然以對，「我不會過度拘泥於這些數字，我將繼續以穩定、謙虛和誠懇的態度，為國家與人民努力工作」。

針對日圓貶值與日本銀行(BoJ)升息預期，高市回應匯率由市場決定，調整貨幣政策係日銀責任。市場資料顯示，投資人預期日銀最晚在10月將利率升至1.25%的機率已接近90%。

精華 FAQ

  • 主要原因包括長期物價高漲、通膨壓力持續，以及政府抗通膨措施遭多數民眾質疑；同時，執政當局強推具爭議的修法，也加深了社會反彈。

  • 讀賣新聞民調顯示，71%受訪者不認同政府的抗通膨措施，62%認為高市對重要法案說明不足，尤其是「皇室典範」修正案，引發更大疑慮。

  • 她表示不會過度拘泥民調數字，強調將以穩定、謙虛和誠懇態度持續施政，並承諾待「國民會議」完成討論後，盡速提出調降食品消費稅法案。

民調 高市早苗 荷莫茲海峽

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