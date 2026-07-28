代表作「解憂雜貨店」…東野圭吾68歲病逝 總銷量逾億本

日本知名推理小說作家東野圭吾7月23日因大腸癌病逝，享壽68歲；圖為東野圭吾2023年前在東京獲頒菊池寬獎。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 推理小說家東野圭吾7月23日因大腸癌辭世，享壽68歲。

推理小說家東野圭吾7月23日因大腸癌辭世，享壽68歲。 重點二： 他創作逾百部作品，日本累積銷量破1.09億冊，翻譯41語。

他創作逾百部作品，日本累積銷量破1.09億冊，翻譯41語。 重點三：木村拓哉、福山雅治等人悼念，文壇與演藝圈深感哀痛。

創作超過百部作品、日本 國內累積銷量突破1億冊的知名推理小說家東野圭吾，於7月23日凌晨因大腸癌辭世，享壽68歲。東野圭吾的著作在日本國內累積發行量突破 1.09億冊，翻譯成41國語言。

綜合報導指出，出版社講談社27日證實噩耗，隨即震驚日本文壇與演藝圈，包括曾主演改編影視劇的木村拓哉 、福山雅治等均發文悼念。東野圭吾原本預計於8月5日推出「伽利略」系列最新長篇「永遠的記憶」，卻在新書問世前夕驟逝，留下無數令全球書迷悼念的經典遺作。

東野圭吾1958年出生於大阪市，畢業於大阪府立大學電機工程學系。大學畢業後，他進入製造商擔任工程師，同時利用工作之餘投入小說創作。1985年，他以描寫女子高中密室殺人事件的推理小說「放學後」獲得江戶川亂步獎，正式踏入文壇。

1999年，東野憑長篇小說「秘密」獲得日本推理作家協會獎，寫作實力受到肯定。2005年出版的「嫌疑犯X的獻身」更成為其代表作，不僅獲得直木賞，也奪下本格推理小說大獎。此後，東野圭吾陸續推出「白夜行」、「解憂雜貨店」等作品，內容除推理解謎外，也探討親情、友情、人性及社會議題，並被翻譯成多國語言出版。

東野筆下多部小說也改編為電影、電視劇及舞台劇。其中，「伽利略」系列由福山雅治主演，飾演天才物理學家湯川學；「假面飯店」系列則由木村拓哉主演刑警新田浩介，皆創下亮眼票房與收視成績。此外，加賀恭一郎系列及假面系列也是其重要代表作品。

除了創作之外，東野圭吾也長期投入日本推理文壇事務，2009年至2013年擔任日本推理作家協會理事長，2014年至2019年擔任直木賞評選委員，持續參與推理文學發展。

2012年，「解憂雜貨店」獲得中央公論文藝獎。根據資料，截至2023年，東野圭吾作品在日本國內累積銷售突破1億冊，並曾獲頒紫綬褒章、菊池寬獎，2025年再獲日本推理文學大獎，成為日本當代最具影響力的小說家之一。

東野辭世消息公布後，多位曾參與其作品改編影視劇的演員也陸續發文追悼。主演「假面飯店」系列電影的木村拓哉，在Instagram限時動態貼出「假面之夜」劇本照片，寫下：「感謝您將新田浩介這個角色託付給我。」並表示衷心祈願東野圭吾一路好走、安息。

主演「伽利略」系列、飾演天才物理學家湯川學的福山雅治，也在消息公布後發文悼念。他表示，自己至今仍無法向東野老師道別。