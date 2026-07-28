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AI仿聲侵害人格權 日本擬立法保障「聲音權」

編譯中心／綜合27日電
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：日本法務省擬將聲音與肖像同列受法律保護對象。
  • 重點二：AI仿聲若致誤認發聲並侵害人格名譽可構成侵權。
  • 重點三：草案也釐清公開權標準，模仿表演通常不算侵害。

針對生成式人工智慧(AI)未經授權使用知名人士肖像及聲音的問題，日本法務省日前向專家檢討會提出有關民事責任認定的報告書草案，明確指出人的聲音應與肖像同樣列為法律保護對象。法務省將彙整專家意見，最快預計於8月公布最終報告。

綜合媒體報導，日本法務省指出，目前日本對於「聲音權」尚未建立明確法院判例，導致AI生成聲音是否違法及相關責任界線仍存在模糊空間，因此希望透過這份報告，作為未來法院審理相關案件及AI開發、運用時的重要參考依據。

根據草案內容，若有人利用AI生成與特定人士高度相似的聲音，並使外界誤認為本人發聲，且對當事人的名譽、人格尊嚴或私生活安寧造成超出可容忍範圍的侵害，即可能構成民事侵權。

草案並舉例說明，若利用AI生成音檔，使民眾誤以為某位聲優正在朗讀猥褻內容，再將相關音檔發布於社群媒體並藉此獲利，只要造成當事人權益受損，即可能須負擔民事責任。

此外，草案也整理判定AI生成聲音與本人聲音相似程度的標準，以及是否侵害知名人士肖像商業價值的「公開權(Publicity Rights)」。至於模仿名人說話方式或聲音的表演，草案認為，其主要是在展現模仿技巧，一般情況下不構成對公開權的侵害。

精華 FAQ

  • 草案主要處理生成式AI未經授權仿用名人聲音與肖像的爭議，因日本目前缺乏明確「聲音權」判例，導致違法與責任界線不清，因此希望建立可供法院與業界參考的標準。

  • 若AI生成的聲音與特定人士高度相似，足以讓外界誤認為本人發聲，且對當事人的名譽、人格尊嚴或私生活安寧造成超出可容忍範圍的損害，就可能構成民事侵權。

  • 草案認為，若相關表演主要是在展現模仿技巧，而非利用AI冒充本人或直接侵害其商業價值，一般情況下不構成對公開權的侵害，但仍須視具體使用方式與造成的影響判斷。

日本 社群媒體

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