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法「本世紀最嚴重野火」逼近波爾多 馬克宏：二戰後最嚴峻

編譯周辰陽／即時報導
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法國波爾多郊外馬爾謝普里姆（Marcheprime）附近26日野火肆虐，一名消防...
法國波爾多郊外馬爾謝普里姆（Marcheprime）附近26日野火肆虐，一名消防員走過燃燒的樹木。(美聯社)

法國多處野火燃燒，包括瓦爾、朗德，以及科西嘉島的上科西嘉。西南部城市波爾多的市長更表示，其中一處野火目前距離該市僅15公里。與此同時，鄰國西班牙周一因首都馬德里以西野火肆虐，進入全國緊急狀態的第5天。

ＹＴ連結：https://youtu.be/PHG9fPXxmRg?si=y9rsj8q30FaNC0kd

BBC報導，法國已有約22萬人撤離；西班牙也疏散超過10萬人，馬德里以西的野火正「失控」延燒，28日另一波強烈熱浪可能進一步阻礙滅火工作。法國內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）稍早表示，這場野火「有自己的生命」。

法國總統馬克宏前往遭野火重創的吉倫特地區視察時表示，法國正面臨一場「前所未有的野火」，也是「二次世界大戰以來最嚴峻的一次」。消防人員27日取得進展，情況較24小時前改善。馬克宏警告：「氣溫預計將再度升高，風勢仍在，因此我們必須保持謙卑。」

波爾多市長卡澤納夫（Thomas Cazenave）表示，他正為「所有可能情況」做準備，「如果下令進一步撤離，我們正準備安置大量民眾。」波爾多以南城鎮塞斯塔（Cestas）市長斯泰夫（Jerome Steffe）接受訪問時則表示，這「將是本世紀最嚴重的野火」，市內情況「真的非常慘重」。

斯泰夫指出，火勢兩天前擴大時，鎮內1萬7000名居民連夜撤離。儘管火勢蔓延速度已經減緩，但他的團隊「只打贏了一場小仗」，飛散的餘燼或風向突然改變仍可能帶來風險。團隊已投入全部力量設置防火帶，但「面對這種情況，我們所有人都感到害怕」。

法國總理勒克努（Sébastien Lecornu）在X發文警告，法國「正經歷前所未有的野火季」，1月以來已有11萬6085公頃土地遭焚毀，共記錄1萬3566起火事件；10起火災中有9起「由人為造成，多數源於疏忽：一根菸蒂、一次烤肉，或未採取防範措施便作業」，但並非所有火災都是意外，其中一些是蓄意縱火。自7月6日以來，已有162人遭到逮捕。

西班牙方面，BBC事實查核團隊持續分析衛星影像，追蹤馬德里以西野火的蔓延情況，目前受影響面積已超過2萬7000公頃。7月24日與26日拍攝的衛星影像顯示，阿爾莫羅克斯（Almorox）、普拉多鎮（Villa del Prado）及聖馬丁德瓦爾代格萊西亞斯（San Martín de Valdeiglesias）地區的數場野火合併成一場大火，火勢在兩天內迅速蔓延。

隨著野火延燒，過火區迅速擴大。地方官員警告，當地正面臨「史上最嚴重的火災」。

精華 FAQ

  • 法國西南部多處野火逼近波爾多，其中一處火勢距市區僅15公里。波爾多市長表示已為各種情況做準備，若再度下令撤離，將安置大量民眾。

  • 馬克宏視察吉倫特地區時說，法國正面臨一場前所未有的野火，也是二次世界大戰以來最嚴峻的一次。他同時提醒，高溫與風勢仍可能讓火勢再度惡化。

  • 西班牙馬德里以西野火持續失控，衛星影像顯示多場火災已合併，受影響面積超過2萬7000公頃。當地官員警告，這可能成為史上最嚴重的火災之一。

馬克宏

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