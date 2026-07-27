法西南部野火火勢可望在未來數小時內控制 但撲滅恐需數周至數月
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國天空新聞報導，法國西南部波爾多馬爾謝普里姆（Marcheprime）一名地方官員27日表示，野火火勢有望在未來數小時內受到控制，但要完全撲滅恐需數周至數月。
野火持續肆虐法國和西班牙，森林化為灰燼、村落居民撤離，超過32萬5000人被迫逃離避難，消防人員正奮力控制火勢。
受訪的馬爾謝普里姆官員說：「我們有機會在未來數小時內控制火勢，阻止這場蔓延4萬2000公頃土地的大火。這是今天的關鍵。」
然而，該名官員也承認，按照以往經驗，若要完全撲滅野火「可能需要花數周至數月的時間」。
對於當下野火是否已受到控制，他說：「沒有。完全沒有。我們仍不能說那裡的火勢已受到控制。它只是強度有所減弱。」
地方官員表示，馬爾謝普里姆一帶的火勢有機會在未來數小時內受到控制，這被視為當天最關鍵的進展，但尚未代表已經完全安全。 官員指出，依照以往處理野火的經驗，即使火勢先被控制，後續要完全撲滅仍可能需要數周至數月，因為火源與悶燒區域往往難以立即清除。 野火已在法國和西班牙持續肆虐，森林燒成灰燼、村落居民撤離，超過32萬5000人被迫逃離避難，顯示災情規模相當嚴重。
精華 FAQ
地方官員表示，馬爾謝普里姆一帶的火勢有機會在未來數小時內受到控制，這被視為當天最關鍵的進展，但尚未代表已經完全安全。
官員指出，依照以往處理野火的經驗，即使火勢先被控制，後續要完全撲滅仍可能需要數周至數月，因為火源與悶燒區域往往難以立即清除。
野火已在法國和西班牙持續肆虐，森林燒成灰燼、村落居民撤離，超過32萬5000人被迫逃離避難，顯示災情規模相當嚴重。
上一則