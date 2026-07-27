西班牙野火肆虐 災民連穿4天髒衣盼早日回家

西班牙貝特希（Betxí）野火持續延燒。（路透）

西班牙野火肆虐，村民接獲緊急撤離令時，往往只有幾分鐘收拾隨身物品，有人甚至來不及帶走日常用藥，不少受災戶已連穿4天髒衣，只盼能儘快回家。

法新社報導，50歲的康加查（Olga Congacha）在路旁受訪時表示：「所有人都必須迅速撤離村子，情況非常危急，人人都嚇壞了…我和丈夫帶上所有能抓到的東西離開，就是我們的重要文件和幾件衣服。」

警方今天讓她短暫返家拿取手術前所需的藥物，她發現房子已被一層灰燼覆蓋。

西班牙中部的野火已燒毀數萬公頃土地。西班牙生態轉型部長阿格森（Sara Aagesen）今天表示，馬德里附近的野火是西班牙近年規模最大的一起。

84歲的費拉斯柯（Roberto Velasco）帶著一個小行李和硬碟，裡面裝有他住在西班牙50年來，與智利家人的舊信件存檔和紀念品。

費拉斯柯在馬德里北部一處體育館內的臨時安置中心告訴法新社：「我不知道該帶什麼，我以為整棟房子都會燒掉。」

在另一處避難所裡，81歲路易斯（Jose Luis）緊盯著手機螢幕，畫面中顯示他住家周圍的監視器畫面，如今晴空萬里，庭院裡的橡皮水管還散落在他離開時的位置。

他和妻子在手機收到撤離警報後，短短幾分鐘內倉皇撤離，幾乎什麼都沒帶。

70歲瑪嘉莉塔（Margarita）指著T恤上汙漬，表示這件衣服已連穿了4天，她女兒海倫娜（Helena）則說：「我們走的時候只穿著身上的衣服，還以為隔天就能回家了。」