金正恩參謁中國志願軍烈士陵園 祭拜毛澤東長子

金正恩26日在平安南道檜倉郡的中國人民志願軍烈士陵園，憑弔毛岸英烈士墓。(朝中社)

北韓 領導人金正恩 26日前往平安南道檜倉郡的中國人民志願軍烈士陵園，向志願軍烈士致敬，並祭拜在韓戰中陣亡的毛澤東長子毛岸英。朝中社稱，中國人民志願軍的犧牲，成為「以社會主義為核心的朝中友誼基石」。

據朝中社報導，在北韓所稱「祖國解放戰爭勝利73周年」之際，北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩26日前往中國人民志願軍烈士陵園參謁，向志願軍烈士表示崇高敬意。

報導指出，北韓人民軍儀仗隊在陵園內列隊，現場奏響中朝兩國國歌。以金正恩名義敬獻的花圈，擺放在中國人民志願軍烈士塔前。

金正恩默哀悼念中國人民志願軍烈士，其後前往位於陵園內的毛岸英墓憑弔，並敬獻鮮花致意。

朝中社稱，中國人民志願軍勇士在最為艱苦、關乎命運的年代，以鮮血支援北韓人民的「正義戰爭」，其崇高精神與犧牲精神，成為以社會主義為核心的朝中友誼基石。

報導並稱，北韓人民永遠不會忘記中國人民的優秀兒女，在擊退「帝國主義侵略」的殊死戰鬥中，與北韓軍民在同一條戰壕並肩作戰，無私奉獻熱血與青春的功績。

金正恩的妻子李雪主、女兒金主愛，以及北韓勞動黨中央委員會書記趙甬元、外長崔善姬、國防相努光鐵等人陪同參謁。

金正恩26日前往平安南道檜倉郡的中國人民志願軍烈士陵園參謁。(朝中社)

金正恩26日前往平安南道檜倉郡的中國人民志願軍烈士陵園參謁。(朝中社)