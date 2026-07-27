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野火離波爾多僅15公里 西班牙、法國急撤33萬人

編譯中心／綜合26日電
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法國野火持續肆虐。圖為法國西南部的吉倫特省一處火場，消防員正奮力打火。（路透）
法國野火持續肆虐。圖為法國西南部的吉倫特省一處火場，消防員正奮力打火。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：法西野火迅速延燒，逾33萬人被迫撤離或避難。
  • 重點二：法國吉倫特省火場逼近波爾多，距市區僅15公里。
  • 重點三：熱浪使植被乾燥，西歐6月創有紀錄以來最熱。

法國與西班牙多處野火25日迅速延燒，吞噬農田、森林與住宅，迫使逾33萬人撤離或就地避難。數千名消防員全力投入滅火，試圖阻止火勢逼近馬德里與波爾多兩座城市。

馬德里自治區主席阿尤索表示：「這是前所未見的情況，與我們過去經歷的任何狀況都截然不同。」

法國當局先前已下令西南部吉倫特省與朗德省約19萬7000名居民撤離，26日又要求吉倫特省5萬5000人撤離避難。當地野火延燒面積約為巴黎的四倍，法國總統馬克宏表示，已從全國各地調派增援，包括軍用運輸機、投水直升機及民防航空資源協助救災。

法國當局指出，吉倫特省火場距離波爾多市只剩15公里，且正朝市區方向蔓延。波爾多周邊約有80萬居民，當地以市區北部與東部廣大的葡萄園及酒莊聞名。波爾多市長卡澤納夫表示，目前沒有撤離全市的計畫，但市府「已準備好因應任何可能情況」。

西班牙方面，首都馬德里附近已有超過8萬人撤離，或被要求留在室內避難。首都以西山區野火持續燃燒，大量灰燼與濃煙籠罩整個地區。

這場野火危機，原因之一是5月底以來一波波熱浪，使森林與植被極度乾燥。根據歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變遷服務資料，上個月是西歐有紀錄以來最炎熱的6月。

法國內政部長努涅斯表示，今年法國已有約970平方公里土地遭野火焚毀，創下「歷史新高」。西班牙總理桑傑士指出，今年全國已有超過1300平方公里土地遭燒毀，高於過去十年平均每年1000平方公里水準。

紐約時報指出，雖然很難將野火事件直接歸因於全球暖化，但專家普遍認為，氣候變遷導致氣溫持續升高，使野火更容易發生也更具破壞力。

精華 FAQ

  • 根據報導，法國與西班牙多處野火已迫使逾33萬人撤離或留在室內避難，顯示火勢擴散速度非常快，也讓兩國政府緊急投入大量救災資源。

  • 法國當局指出，吉倫特省火場距離波爾多市僅剩15公里，且正朝市區方向蔓延。波爾多市府雖未宣布全市撤離，但已準備因應任何可能情況。

  • 這波野火與5月底以來多波熱浪有關，森林與植被極度乾燥。專家普遍認為氣候變遷使氣溫升高，讓野火更容易發生，也更具破壞力。

馬克宏

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