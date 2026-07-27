挑戰現任總統魯拉 波索納洛之子競逐巴西總統大位
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巴西右派自由黨25日提名前總統波索納洛之子、現任參議員佛拉維歐・波索納洛（Flavio Bolsonaro）角逐10月總統大選。阿根廷總統米雷伊親自前往慶祝，以色列總理內唐亞胡也錄影祝福，盼佛拉維歐能當選，為父親平反。但根據民調，佛拉維歐的民調仍落後給現任左派總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）約7到8%，且落後的趨勢有慢慢擴大。
魯拉近數周來聲勢上揚，80歲魯拉正爭取他的第四個非連續任期。而佛拉維歐對群眾承諾要打擊犯罪、壓制通膨，他原本在民調上與魯拉勢均力敵，但最近接連爆出負面消息，包括他與醜聞纏身的銀行家往來、涉家族內鬥等情事。
此外，波索納洛的盟友美國總統川普最近對巴西祭出新一輪關稅，對波索納洛陣營形成打擊。
魯拉曾指控波索納洛家族「叛國」，說佛拉維歐等為了自身政治利益赴美遊說，並鼓勵川普政府對巴西實施懲罰性高額關稅，此舉嚴重損害了巴西經濟主權與整體利益 。
另外，佛拉維歐在鞏固與中間派結盟困難重重，部分關鍵政黨已宣布在10月4日大選投票時將保持中立。
數據調查機構Datafolha在4日公布的最新民調顯示，若統大選進入第二輪的兩人對決，魯拉將以48%得票率領先佛拉維歐的43%。
極右派的老波索納洛（Jair Bolsonaro）在2022年大選輸給魯拉後，被指控策畫政變遭判刑27年，之後長子佛拉維歐被視為他的政治接班人。
佛拉維歐25日在聖保羅一座倉庫場地向歡呼群眾說：「我身上流淌著父親波索納洛的血！但我更冷靜、開朗、沉著，也更溫和。」他並警告，如果魯拉成功連任，「巴西恐將邁向獨裁。」
談及父親時，佛拉維歐數度哽咽。老波索納洛則透過人工智慧（AI）生成影片現身。波索納洛目前正居家監禁，法院禁止波索納洛在服刑期間發表政治言論。
巴西右派自由黨提名前總統波索納洛之子、現任參議員佛拉維歐・波索納洛參選，接棒角逐10月總統大選，並被視為老波索納洛的政治繼承人。 Datafolha最新民調指出，若進入第二輪對決，魯拉可獲48%支持率，佛拉維歐為43%，魯拉維持領先，且佛拉維歐落後幅度有逐漸擴大的趨勢。 他除了遭遇家族醜聞與人際爭議外，川普對巴西的新關稅也不利於波索納洛陣營；同時，中間派盟友態度保留，使他在擴大支持面上相當吃力。
精華 FAQ
巴西右派自由黨提名前總統波索納洛之子、現任參議員佛拉維歐・波索納洛參選，接棒角逐10月總統大選，並被視為老波索納洛的政治繼承人。
Datafolha最新民調指出，若進入第二輪對決，魯拉可獲48%支持率，佛拉維歐為43%，魯拉維持領先，且佛拉維歐落後幅度有逐漸擴大的趨勢。
他除了遭遇家族醜聞與人際爭議外，川普對巴西的新關稅也不利於波索納洛陣營；同時，中間派盟友態度保留，使他在擴大支持面上相當吃力。
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