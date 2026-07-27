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柏林同志遊行遭恐攻 曾受去極端化輔導主嫌被擊斃

編譯中心／綜合26日電
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具黎巴嫩血統、持有德國國籍的21歲嫌犯巴魯特。(路透)
具黎巴嫩血統、持有德國國籍的21歲嫌犯巴魯特。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：柏林同志遊行遭汽車衝撞與持刀攻擊，釀1死29傷。
  • 重點二：嫌犯案後逃逸，隔日與警方對峙時遭開槍擊斃。
  • 重點三：其曾被列為伊斯蘭主義危險人物，並接受去極端化輔導。

德國柏林25日舉行同志遊行發生汽車衝撞事件，嫌犯作案後棄車逃逸還沿路刺傷路人，共造成至少一人死亡、29人受傷，三名傷者命危。美聯社26日報導，柏林同志遊行致命攻擊案的嫌犯26日晚間在柏林市郊與警方對峙時遭擊斃。嫌犯過去因涉嫌策畫恐攻，被德國安全單位列為伊斯蘭主義危險人物，案發前正接受去極端化輔導。

嫌犯巴魯特（Abdul Ballout）具黎巴嫩血統，持有德國國籍。柏林市中心攻擊案發生後，警方展開近24小時的追緝行動，最終將他擊斃。檢方表示，他先前曾試圖加入極端組織「伊斯蘭國」（IS）。

巴魯特被控於25日晚間駕駛廂型車衝撞柏林同志遊行（Pride festival）附近的人群，隨後疑似持開山刀刺傷其他民眾。當局研判這是一起伊斯蘭極端主義恐怖攻擊。

德國內政部長杜布林德（Alexander Dobrindt）表示，案發地點距離布蘭登堡門（Brandenburg Gate）附近一場派對僅數百公尺，那場派對原本是柏林同志遊行的壓軸活動。

柏林警方在X平台發文指出，巴魯特26日晚間6時許，在柏林市郊斯潘道（Spandau）一處花園內被追蹤到。警方表示，他當時疑似持尖銳器具衝向員警，警方隨即開槍，至少擊發一槍，他當場身亡。

杜布林德表示，巴魯特出生於德國，他的母親則是在他出生前三年、也就是2002年才歸化取得德國籍。

柏林檢方26日表示，巴魯特曾於2025年前往黎巴嫩，目的是要前往敘利亞加入伊斯蘭國組織。

檢方指出，他在當地與數名據信是該組織成員的人士取得聯繫，或者至少他自己相信這些人是伊斯蘭國成員。他去年在黎巴嫩被捕，並遭軍事法庭以煽動宗教與教派衝突等罪名，判處三個月徒刑。

服刑完畢後，他返回德國，隨即在柏林機場遭到逮捕。

檢方表示，柏林一所少年法院今年5月判巴魯特有罪，罪名包括準備進行危害國家安全的重大暴力行為，以及在Instagram帳號上發布伊斯蘭國宣傳內容等。法院判處他1年10個月的少年感化院緩刑，柏林檢方已對此判決提出上訴。

德國內政部長杜布林德26日到訪柏林同志大遊行汽車衝撞事件現場，對媒體發言。(路透...
德國內政部長杜布林德26日到訪柏林同志大遊行汽車衝撞事件現場，對媒體發言。(路透)

精華 FAQ

  • 事件發生在25日，嫌犯以廂型車衝撞人群並疑似持刀刺人，造成至少1人死亡、29人受傷，其中還有3名傷者情況危急。

  • 警方追緝近24小時後，於26日晚間在柏林市郊斯潘道一處花園內找到他；他疑似持尖銳器具衝向員警，警方隨即開槍將其擊斃。

  • 檢方指出，他曾試圖前往敘利亞加入伊斯蘭國，也被判過危害國安相關罪名；德國安全單位先前已將他列為伊斯蘭主義危險人物。

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