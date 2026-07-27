日本緊縮移民永久居留權 最低所得門檻擬提高

日本 政府據傳最快10月起，緊縮外國移民 的永久居留權規定，包括提高最低所得門檻等，確保申請人能夠自給自足，未來不必倚賴政府援助。

日媒報導，日本移民服務局的提案包括，永居權申請者的年收入，必須持續超過一般日本公民；此外，申請人的退休 金預期給付額，須等同於在該國「厚生年金保險」制度累計繳費30年者的水準，若有差異，申請者須以存款或其他資產補足。

根據現行的出入境管理及難民認定法，申請人必須素行良好、擁有足以獨立維持生活的資產或技能，並符合日本國家利益。由於現行準則並未明定所得門檻或其他衡量標準，這次修訂旨在設定更具體的審查條件。

日本移民服務局也計畫制定明確的評估標準，以判斷申請人是否符合日本的國家利益；審查時將考量申請者的日語能力，以及對日本制度與體制的理解程度等因素。

日本政府也正著手制定引進外國移民的基本政策，預計明年3月前完成。專家小組將考量日本整體人口政策等因素，討論是否設下引進移民的具體人數目標。

另外，日本出入國在留管理廳日前發布的政令案顯示，變更居留資格或更新居留期間，將漲到1萬日圓到7.5萬日圓不等；申請日本永久居留權則從目前的1萬日圓，大幅調漲至20萬日圓（約1221美元）。

時事通信社報導，日本政府這次調漲居留權規費，目的是為了開闢財源以因應在日本居留的外國人數量快速增加。相關內容已納入5月通過的「入管難民法」修正案。

日本出入國在留管理廳也同步公開徵求意見，預計於10月起正式調漲這些規費。

外國人向日本入管廳變更居留資格或更新居留期間，目前一律為6000日圓。

根據入管廳今天公布的政令案，欲居留的時間愈長，之後的規費就愈貴：「3個月以下」為1萬日圓、「3個月以上、6個月未滿」為1萬8000日圓、「6個月以上、1年未滿」為2萬5000日圓、「1年」為3萬3000日圓、「1年以上、3年未滿」為4萬8000日圓、「3年以上、5年未滿」6萬4000日圓、「5年以上」則為7萬5000日圓。