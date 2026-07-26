隨旅行團日本登山 台灣婦人在富士山登山小屋失去意識

日本警方呼籲民眾登山時務必備妥裝備、確定身體狀況良好，若對自身狀況或天氣等有任何疑慮，應立刻停止登山。（路透）

日本 靜岡電視台報導，57歲的台灣女性昨（26日）在富士山 頂休息時，突然失去意識，警方的山岳救援隊在深夜用推土機將她運送下山。

報導引述警方的話表示，這名台灣籍的57歲女性與兩名姊妹一起參加旅行團攀登富士山，26日晚間6時左右，在山頂休息時突然失去意識。山屋員工通報110，山岳救援隊隨即展開救援。

警方呼籲民眾登山時務必備妥裝備、確定身體狀況良好，若對自身狀況或天氣等有任何疑慮，應立刻停止登山。