隨旅行團日本登山 台灣婦人在富士山登山小屋失去意識
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日本靜岡電視台報導，57歲的台灣女性昨（26日）在富士山頂休息時，突然失去意識，警方的山岳救援隊在深夜用推土機將她運送下山。
報導引述警方的話表示，這名台灣籍的57歲女性與兩名姊妹一起參加旅行團攀登富士山，26日晚間6時左右，在山頂休息時突然失去意識。山屋員工通報110，山岳救援隊隨即展開救援。
警方呼籲民眾登山時務必備妥裝備、確定身體狀況良好，若對自身狀況或天氣等有任何疑慮，應立刻停止登山。
當事人是一名57歲的台灣女性，她與2名姊妹一起參加旅行團攀登富士山，並在登頂後停留休息，隨後發生失去意識的狀況。 根據報導，她是在26日晚間6時左右，於富士山山頂休息時突然失去意識，當下狀況緊急，立刻引發山屋員工通報與救援行動。 山屋員工通報110後，警方的山岳救援隊立即展開救援，並在深夜使用推土機將她運送下山，以便盡快送離山區並接受後續處置。
精華 FAQ
當事人是一名57歲的台灣女性，她與2名姊妹一起參加旅行團攀登富士山，並在登頂後停留休息，隨後發生失去意識的狀況。
根據報導，她是在26日晚間6時左右，於富士山山頂休息時突然失去意識，當下狀況緊急，立刻引發山屋員工通報與救援行動。
山屋員工通報110後，警方的山岳救援隊立即展開救援，並在深夜使用推土機將她運送下山，以便盡快送離山區並接受後續處置。
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