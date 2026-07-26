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柏林同志遊行遭車衝撞疑恐攻 21歲男嫌逃逸沿路刺人1死16傷

編譯羅方妤／即時報導
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德國警方26日在柏林拉起封鎖線，針對25日同志大遊行遭車輛衝撞事件進行調查。（路...
德國警方26日在柏林拉起封鎖線，針對25日同志大遊行遭車輛衝撞事件進行調查。（路透）

一輛汽車25日晚間衝撞德國柏林同志大遊行人群，嫌犯疑似作案後棄車逃逸還沿路刺傷路人，共造成至少1人死亡、16人受傷。英國天空新聞報導，德國警方和檢察官請求民眾協助尋找嫌犯，稱他們已確定在逃嫌犯是21歲男子阿卜杜勒．B（Abdul B）。

德國警方說，阿卜杜勒．B的身高約190公分，他被目擊做案時身穿黑色連帽上衣與白色褲子。他們也發布通緝令，提醒大眾嫌犯可能持有武器，十分危險，應避免直接接觸嫌犯。

天空新聞指出，儘管警方目前只鎖定一名嫌犯，但也指出可能還有更多人涉案。警方聲明說，衝撞事件發生後，「一人或數人」離開作案汽車，人群中有數人被刺傷。

德國警方稍早表示，他們已經鎖定一名和柏林伊斯蘭團體有關的嫌犯。警方發言人納特（Florian Nath）表示：「警方已知道這名嫌犯。我們知道他是柏林伊斯蘭圈子的一員，正在全力搜捕。」

紐約時報報導，納特表示，警方「強烈懷疑」這起事件是恐怖主義行為。

警方沒有透露嫌犯是移民還是德國出生，也沒有說明他是否與任何外國勢力有聯繫。近幾個月來，隨著美國和以色列對伊朗發動戰爭，德國情報官員私下警告，伊朗可能支持在德國本土發動攻擊。

精華 FAQ

  • 一輛汽車在25日晚間衝撞遊行人群，嫌犯疑似棄車後又沿路刺傷路人，最終造成至少1人死亡、16人受傷，現場情況相當混亂。

  • 警方已確認在逃嫌犯為21歲男子阿卜杜勒．B，身高約190公分，案發時穿黑色連帽上衣與白色褲子，並提醒他可能持有武器、相當危險。

  • 警方表示已知嫌犯與柏林伊斯蘭圈子有關，並強烈懷疑事件是恐怖主義行為；同時也不排除現場可能有更多人涉案，持續擴大追查。

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