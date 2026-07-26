ICC檢察官被控性侵女下屬 會員國表決通過免職

卡林汗被指控對一名女下屬有不當行為。（路透）

國際刑事法院（ICC）會員國24日表決通過，免除檢察官卡林汗（Karim Khan）職務，他的女下屬指控他有不當性行為，引發爭議。美國對表決結果表示樂見。

綜合法新社和路透報導，56歲的卡林汗上月遭到ICC主要管理機構停職。根據ICC會員國24日閉門投票 結果，125個會員國中有82國贊成以「嚴重不當行為和重大失職」為由將他免職。

卡林汗的律師表示，卡林汗將「透過一切可用的法律機制對這項決定的合法性和公正性提出挑戰」。設於荷蘭海牙的ICC則在聲明中說「知悉」會員國表決結果。

ICC主要管理機構2024年底宣布針對卡林汗的女同事指控內容展開外部調查，卡林汗隔年5月自願暫時卸下職務。自2021年起出任ICC檢察官的卡林汗堅決否認相關指控。

據稱受害者是一名馬來西亞律師，曾任卡林汗的助理，她上周接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時形容對方得寸進尺，最終演變成肢體侵犯。

她告訴CNN：「當權力如此懸殊，根本不可能有什麼雙方合意。我認為很多人不了解的是，卡林汗先生不只是我的主管，他是所有人的主管。」

美國對卡林汗免職表示樂見，指稱他是體制腐敗的典型例子。

美國國務院 發言人皮戈特（Tommy Pigott）在社群平台X上表示：「他走了是好事，但他只是這個無可救藥的腐敗體制中一個小齒輪。今天的結果不會影響美國瓦解ICC的計畫。」

美國和盟邦以色列都不是國際刑事法院羅馬規約締約國，拒絕接受ICC對涉及美國或以色列案件的管轄權。

美國先前對11名ICC法官與檢察官祭出制裁，包括卡林汗，理由是ICC對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和以色列前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）發布逮捕令，以及先前調查美軍在阿富汗的行動。

任何現行ICC逮捕令仍然有效，因為僅有ICC法官有權撤銷逮捕令。