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民調跌破5成 日相擬調整人事止血 維新會有望入閣

編譯周辰陽／綜合25日電
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日本東京國會大廈外19日聚集大批抗議者，手持標語反對首相高市早苗企圖修改日本和平...
日本東京國會大廈外19日聚集大批抗議者，手持標語反對首相高市早苗企圖修改日本和平憲法的舉動。（歐新社）

日本7月各家民調顯示，首相高市早苗內閣的支持率一致呈現下滑趨勢。媒體報導，高市有意在特別國會實質閉幕後，著手研議內閣改組及調整黨內幹部。

產經新聞報導，高市內閣自2025年10月成立後，一直維持高支持率，但已連續三個月下滑。產經新聞與FNN（富士新聞網）7月的聯合民調雖僅下降3.7個百分點，維持在61.6%的高水準，但朝日新聞民調首次跌至五成區間，每日新聞民調更驟降10個百分點，與時事通信社民調一樣跌破五成大關。

外界認為，高市支持率下滑與經濟對策及國會運作等問題有關，包括消費稅減稅的討論走向、民眾對物價上漲對策的不安，以及修改《皇室典範》等因素，都被認為是民眾逐漸「轉而不再支持」的原因。

多名知情人士向共同社表示，高市可能在8月或9月調整黨政人事，並將考量臨時國會的召集日程，財務大臣片山皋月等主要閣員，以及自民黨幹事長鈴木俊一等「政府骨幹」的去留將成為焦點。此外，高市也將在近期判斷，是否調降她視為「夙願」的食品與飲料消費稅。

高市希望透過人事改組挽回支持，與自民黨聯合執政的日本維新會也預計將有人入閣。外界認為，高市將著眼於明年的自民黨總裁選舉，鞏固政府陣容，去年曾與高市競逐自民黨總裁的防衛大臣小泉進次郎、總務大臣林芳正、外務大臣茂木敏充及政調會長小林鷹之，將如何安排備受關注。是否起用年輕人及女性也將成為重點。

報導指出，掌握黨務運作關鍵的鈴木，是領導自民黨內唯一派閥的副總裁麻生太郎姻親，並與麻生同樣重視和國民民主黨合作。若鈴木遭到撤換，政府內部的權力平衡將發生變化。

鈴木21日舉行記者會時表示：「我知道支持率出現相當幅度的下滑，但基本上不應為此一喜一憂。我們希望分析原因，將其轉化為前進的動力。」

根據報導，自民黨內有中堅人士樂觀認為，即使支持率下滑，與歷屆內閣相比仍屬偏高，因此不應焦急，而是踏實推動政策。但也有曾任閣員者警告，支持率一旦開始下滑，恐怕很難踩住煞車。

精華 FAQ

  • 多家民調都顯示高市內閣支持率連續3個月下滑，朝日新聞民調首次落入5成區間，每日新聞與時事通信社民調更已跌破5成，顯示支持基礎正在鬆動。

  • 知情人士指出，高市可能在8月或9月進行黨政人事調整，並配合臨時國會日程。她希望藉由改組主要閣員與黨內幹部，挽回支持並穩住執政態勢。

  • 焦點包括財務大臣片山皋月、幹事長鈴木俊一等核心人事，以及是否調降食品與飲料消費稅。維新會可能有人入閣，明年總裁選舉布局也被視為關鍵。

日本 民調 高市早苗

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