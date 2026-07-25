日媒：高市內閣擬改組 時間可能在8月或9月

日本首相高市早苗。（歐新社）

日媒24日引述數名消息人士披露，日相高市早苗考量特別國會已休會，將評估內閣改組，以及調整自民黨幹部人事。而自民黨的執政聯盟夥伴日本 維新會，可能會派人出任閣員。

消息人士也透露，身兼自民黨總裁（黨主席）的高市，可能會在今年8月或9月調整人事。各家日媒的民調顯示，高市內閣支持率持續出現下滑趨勢，高市希望透過更換人事，拉抬支持率。

共同社報導，財務大臣片山皋月與自民黨幹事長鈴木俊一等要員，之後會被如何安排，將成為焦點。

報導也分析，高市希望藉此替明年的自民黨總裁選舉鋪路。去年在總裁選舉期間與高市爭奪總裁之位的現任防衛大臣小泉進次郎、總務大臣林芳正、外務大臣茂木敏充、自民黨政調會長小林鷹之未來會擔任哪些職務，也備受關注。而起用年輕世代與女性則為調整重點。

高市擔任自民黨總裁的任期，將在2027年9月底屆滿。

關於黨務部分，自民黨幹事長鈴木俊一是前日本首相、現任自民黨副總裁麻生太郎的小舅子。而麻生太郎目前則帶領著自民黨內僅存的派閥。兩人的立場均重視與在野黨國民民主黨的合作。共同社也分析，若這兩人被撤換，自民黨內的勢力平衡也會出現變化。

「每日新聞」報導，日本維新會目前以不派人進入內閣的方式與自民黨合作，不過日本維新會先前已經表示，若高市要求，則會安排人馬入閣。因此可預料，日本維新會將有所安排。