我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯為何不和柯瑞聯手？勇士記者：西區有雷霆、馬刺

謝賢生前最後心願曝光 預錄影片留給謝霆鋒 親吐1句話交代

高市蜜月期結束？多家民調跌破5成 傳擬調整黨政人事止血

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗。(路透)
日本首相高市早苗。(路透)

日本7月各家民調顯示，首相高市早苗內閣的支持率一致呈現下滑趨勢。媒體報導，高市有意在特別國會實質閉幕後，著手研議內閣改組及調整黨內幹部。

產經新聞報導，高市內閣自2025年10月成立後，一直維持高支持率，但已連續3個月下滑。產經新聞與FNN（富士新聞網）7月的聯合民調雖僅下降3.7個百分點，維持在61.6%的高水準，但朝日新聞民調首次跌至5成區間，每日新聞民調更驟降10個百分點，與時事通信社民調一樣跌破5成大關。

外界認為，高市支持率下滑與經濟對策及國會運作等問題有關，包括消費稅減稅的討論走向、民眾對物價上漲對策的不安，以及修改《皇室典範》等因素，都被認為是民眾逐漸「轉而不再支持」的原因。

多名知情人士向共同社表示，高市可能在8月或9月調整黨政人事，並將考量臨時國會的召集日程，財務大臣片山皋月等主要閣員，以及自民黨幹事長鈴木俊一等「政府骨幹」的去留將成為焦點。此外，高市也將在近期判斷，是否調降她視為「夙願」的食品與飲料消費稅。

高市希望透過人事改組挽回支持，與自民黨聯合執政的日本維新會也預計將有人入閣。外界認為，高市將著眼於明年的自民黨總裁選舉，鞏固政府陣容，去年曾與高市競逐自民黨總裁的防衛大臣小泉進次郎、總務大臣林芳正、外務大臣茂木敏充及政調會長小林鷹之，將如何安排備受關注。是否起用年輕人及女性也將成為重點。

報導指出，掌握黨務運作關鍵的鈴木，是領導自民黨內唯一派閥的副總裁麻生太郎姻親，並與麻生同樣重視和國民民主黨合作。若鈴木遭到撤換，政府內部的權力平衡將發生變化。

鈴木21日舉行記者會時表示：「我知道支持率出現相當幅度的下滑，但基本上不應為此一喜一憂。我們希望分析原因，將其轉化為前進的動力。」

根據報導，自民黨內有中堅人士樂觀認為，即使支持率下滑，與歷屆內閣相比仍屬偏高，因此不應焦急，而是踏實推動政策。但也有曾任閣員者警告，支持率一旦開始下滑，恐怕很難踩住煞車。

精華 FAQ

  • 7月各家民調普遍顯示高市內閣支持率走低，產經與FNN仍有61.6%，但朝日首度跌入5成區間，每日與時事通信社都已跌破5成，顯示下滑趨勢擴大。

  • 報導指出，民眾對消費稅減稅方向、物價上漲對策的不安，以及國會運作與《皇室典範》修法等議題，都是支持率轉弱的重要原因，反映內閣施政壓力上升。

  • 知情人士稱，高市擬在8月或9月調整黨政人事，並視臨時國會時程決定閣員去留，片山皋月、鈴木俊一等人都受矚目，日本維新會是否入閣也備受關注。

日本 民調 高市早苗

上一則

放話動用伊朗凍結資產 川普：支付波灣衝突賠償「公平合理」

延伸閱讀

不甩民意盼愛子當首位女天皇 日本國會通過修正案 仍維持男系繼承

不甩民意盼愛子當首位女天皇 日本國會通過修正案 仍維持男系繼承
高市早苗陣營遭控抹黑影片 秘書陳述書否認製作委託

高市早苗陣營遭控抹黑影片 秘書陳述書否認製作委託
日相高市敲定經濟藍圖 未能化解市場對政府負債疑慮

日相高市敲定經濟藍圖 未能化解市場對政府負債疑慮
日中對話機制幾近停擺 日媒示警：誤判意圖恐釀突發事態

日中對話機制幾近停擺 日媒示警：誤判意圖恐釀突發事態

熱門新聞

柬埔寨首相洪瑪奈（圖左）17日會見大陸國家主席習近平時重申，柬方堅定奉行一個中國原則。(新華社)

柬埔寨挺「一個中國」還支持武統 台灣宣布取消免簽優惠

2026-07-19 22:26
日本天皇德仁、皇后雅子（右）與女兒愛子公主（中）3月8日在東京觀看世界棒球經典賽日本隊對戰澳洲隊的「天覽試合」。（美聯社）

不甩民意盼愛子當首位女天皇 日本國會通過修正案 仍維持男系繼承

2026-07-17 02:15
美國總統川普19日在新澤西州出席世界盃足球賽決賽。（路透）

美軍贏每一仗卻輸掉伊戰？CIA前分析師：給北京上了3課

2026-07-21 07:30
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
捷克眾議長岡村富夫。(歐新社)

捷克議員籲眾議長取消訪中 要求發布中國旅遊警示

2026-07-18 13:25
美國新墨西哥州格萊斯頓鄉間20日發生一頭大熊受困於電線桿頂端，引發大量網友關注。儘管地方當局竭盡所能，這隻大熊仍在獲救前觸電死亡。（取材自 X / ScottEnlow）

影／大熊受困電線桿頂 專家因這原因不敢打鎮定劑 最終下場曝光

2026-07-23 06:30

超人氣

更多 >
謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁

謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁
護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物

護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物
西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕

西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕
女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...

女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...
NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程

NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程