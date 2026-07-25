高市蜜月期結束？多家民調跌破5成 傳擬調整黨政人事止血

日本首相高市早苗。(路透)

日本 7月各家民調 顯示，首相高市早苗 內閣的支持率一致呈現下滑趨勢。媒體報導，高市有意在特別國會實質閉幕後，著手研議內閣改組及調整黨內幹部。

產經新聞報導，高市內閣自2025年10月成立後，一直維持高支持率，但已連續3個月下滑。產經新聞與FNN（富士新聞網）7月的聯合民調雖僅下降3.7個百分點，維持在61.6%的高水準，但朝日新聞民調首次跌至5成區間，每日新聞民調更驟降10個百分點，與時事通信社民調一樣跌破5成大關。

外界認為，高市支持率下滑與經濟對策及國會運作等問題有關，包括消費稅減稅的討論走向、民眾對物價上漲對策的不安，以及修改《皇室典範》等因素，都被認為是民眾逐漸「轉而不再支持」的原因。

多名知情人士向共同社表示，高市可能在8月或9月調整黨政人事，並將考量臨時國會的召集日程，財務大臣片山皋月等主要閣員，以及自民黨幹事長鈴木俊一等「政府骨幹」的去留將成為焦點。此外，高市也將在近期判斷，是否調降她視為「夙願」的食品與飲料消費稅。

高市希望透過人事改組挽回支持，與自民黨聯合執政的日本維新會也預計將有人入閣。外界認為，高市將著眼於明年的自民黨總裁選舉，鞏固政府陣容，去年曾與高市競逐自民黨總裁的防衛大臣小泉進次郎、總務大臣林芳正、外務大臣茂木敏充及政調會長小林鷹之，將如何安排備受關注。是否起用年輕人及女性也將成為重點。

報導指出，掌握黨務運作關鍵的鈴木，是領導自民黨內唯一派閥的副總裁麻生太郎姻親，並與麻生同樣重視和國民民主黨合作。若鈴木遭到撤換，政府內部的權力平衡將發生變化。

鈴木21日舉行記者會時表示：「我知道支持率出現相當幅度的下滑，但基本上不應為此一喜一憂。我們希望分析原因，將其轉化為前進的動力。」

根據報導，自民黨內有中堅人士樂觀認為，即使支持率下滑，與歷屆內閣相比仍屬偏高，因此不應焦急，而是踏實推動政策。但也有曾任閣員者警告，支持率一旦開始下滑，恐怕很難踩住煞車。