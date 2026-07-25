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歐洲野火肆虐法國災情嚴重 馬克宏求助歐盟

編譯中心／綜合24日電
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法國西南部費雷角原是度假勝地，如今遊客紛紛搭船逃離。（歐新社）
法國西南部費雷角原是度假勝地，如今遊客紛紛搭船逃離。（歐新社）

歐洲近日遭遇酷暑與強風吹襲，野火持續肆虐法國、西班牙及義大利等地，其中以法國災情最嚴重。法國西南部知名度假勝地費雷角（Cap Ferret）因火勢迅速逼近，數百名民眾緊急搭船撤離，數千名露營及度假旅客也被迫疏散。法國總統馬克宏表示，災情「非常嚴峻」，已正式啟動歐盟民防機制，向歐盟請求滅火支援。歐盟已調派3架滅火飛機前往法國支援，希望協助當地盡快控制火勢。

根據歐洲森林火災資訊系統（EFFIS）衛星資料，今年截至目前，歐盟各國遭野火燒毀的土地面積已創下有史以來第二高，反映極端氣候持續加劇歐洲森林火災風險。

法國南部部分地區氣溫突破攝氏40度，加上強風吹拂，使火勢迅速蔓延。位於波爾多周邊的大西洋沿岸松林遭大火吞噬，知名葡萄酒產區附近大片林地付之一炬，焚毀面積已相當於約1.5個紐約曼哈頓大小。

在費雷角，截至24日已有超過400人搭船撤離，西南部多處露營區及度假村也已疏散數千名遊客。消防人員在滅火飛機支援下持續搶救，希望阻止火勢進一步擴大。

法國東南部同樣災情嚴重，歷史古鎮科蒂尼亞克周邊多野火延燒，在強風吹襲下火勢難以控制。當地官員表示，自21日以來已有約25棟民宅遭焚毀。波爾多機場附近日前發生的森林大火，更造成兩名消防員殉職。

野火危機同樣蔓延至南歐其他國家。義大利西西里島及卡拉布里亞地區近日爆發數十起火警，數千名消防及救難人員投入滅火。當局懷疑部分火勢疑似人為縱火，目前正追查涉案人士。

西班牙方面，馬德里自治區宣布進入緊急狀態，過去數日已有超過1萬人撤離。馬德里以西的弗瑞斯諾村居民已接獲疏散警示，鄰近托雷多的野火亦迫使多個村莊撤離。

精華 FAQ

  • 法國西南部的費雷角災情最重，火勢逼近度假區後，數百名民眾緊急搭船撤離，周邊露營區與度假村也疏散了數千名旅客。

  • 馬克宏已正式啟動歐盟民防機制，向歐盟請求滅火支援。歐盟隨即調派3架滅火飛機前往法國，希望協助當地盡快控制火勢。

  • 西班牙馬德里自治區進入緊急狀態，超過1萬人撤離；義大利西西里島與卡拉布里亞也爆發數十起火警，部分火勢還疑似與人為縱火有關。

歐盟 義大利 馬克宏

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