我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦「公共負擔」新規將上路 移民擔心影響身分申請 團體籲先諮詢

紐約生存手冊／狂風暴雨頻發 屋主有責任提前轉移庭院雜物

川普點頭幫沙烏地蓋核設施 未設「黃金標準」留下2條核武後路

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）與沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（右）去年11月25日在白宮會晤。（美...
美國總統川普（左）與沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（右）去年11月25日在白宮會晤。（美聯社）

華爾街日報21日引述美國官員透露，總統川普已批准與沙烏地阿拉伯的核子合作計畫「1-2-3協議」，將協助利雅德發展民用核能，必要時可能在當地興建濃縮鈾設施。這項協議可望為美國企業帶來龐大利益，卻未採納核不擴散的「黃金標準」，恐限制國際原子能總署查核可疑核活動，並為沙烏地日後濃縮鈾或使用用過的核燃料留下空間，引發核擴散疑慮。

美沙預計22日簽署協議，後續依1954年美國「原子能法」送交國會取得批准；國會若要阻止協議，須以2/3多數推翻川普否決權，難度極高。

「1-2-3協議」（1-2-3 Agreement）為期30年，援引「原子能法」第123條，允許美國政府與企業和沙烏地實體合作發展民用核能，由美企建造反應爐及提供核能技術，在沙國核能基礎建設中居於主導地位，並排除其他外國競爭者，總估值達數百億美元。設計多款外銷核子反應爐的西屋公司（Westinghouse）料將成為主要受惠者。

根據協議，美沙將進行一項為期2年的研究，評估沙烏地進行濃縮鈾的商業可行性。若研究認定有必要，美企將以保密的「黑箱」模式興建濃縮設施；若美方反對，沙國未來10年內不得自行濃縮鈾，也不得與其他外國夥伴合作。

川普政府官員表示，美方參與可防止濃縮鈾遭挪作軍事用途，也能避免用過核燃料被再處理製成核武器。

然而，路透、紐約時報等報導指出，這項協議未採納美國與阿聯2009年協議所建立的核不擴散「黃金標準」。阿聯當時與國際原子能總署簽署「附加議定書」（Additional Protocol），接受嚴格核查，並永久放棄濃縮鈾及再處理用過核燃料。這是發展核武的2大途徑。

沙烏地不僅拒絕簽署附加議定書，協議也可能限制國際核查人員進入疑似將核燃料轉作核武用途的地點，為日後在境內濃縮鈾或再處理鈽留下空間，被視為川普政府對利雅德作出的重大讓步。對此，美官員稱將與沙烏地談判另一項協議，確保美方提供的設施受到充分監督。

沙烏地主張，發展核能可運用境內尚未證實具商業開採價值的鈾礦，滿足國內能源需求，並釋出更多石油供出口、增加收入。沙烏地雖堅稱計畫僅供和平用途，但沙烏地王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）2018年曾表示，若伊朗發展核武，沙烏地也會跟進。

華爾街日報引述核不擴散政策教育中心執行主任索科斯基（Henry Sokolski）警告：「沙烏地怎麼走，阿聯、土耳其和埃及就會跟進。期待此事善終，只是幻想。」

事實上，美沙核子協議已磋商多年。拜登政府曾將協議納入更廣泛的外交方案，要求沙烏地以與以色列關係正常化作為交換，並搭配美國對沙烏地的安全承諾等安排。

另一方面，伊朗與沙烏地是區域對手。批評者質疑，川普政府一方面要求德黑蘭接受嚴格核限制，另一方面卻協助利雅德發展民用核能，立場矛盾；美方則強調，只要沙烏地核能計畫受到有效監督，兩者並不衝突。

精華 FAQ

  • 協議為期30年，依美國原子能法第123條推動美沙民用核能合作，由美企建造反應爐並提供技術，必要時還可能在沙烏地興建濃縮鈾設施。

  • 因協議未採阿聯模式的黃金標準，沙烏地也未承諾永久放棄濃縮鈾與再處理用過核燃料，且核查權限可能受限，留下轉作核武用途的空間。

  • 協議可讓美企主導沙國核能基建，西屋等業者可望受惠數百億美元商機，但也被質疑與美方要求伊朗受限的立場矛盾，恐牽動區域軍備競賽。

沙烏地阿拉伯 川普

上一則

整理包／伊朗戰火揭波灣國家致命弱點 海水淡化廠接連遇襲

延伸閱讀

伊朗濃縮鈾離心機下落疑見光 藏神秘「鎬山」影像現蹤

伊朗濃縮鈾離心機下落疑見光 藏神秘「鎬山」影像現蹤
川普變陣搶荷莫茲控制權 專家警告美伊拚籌碼恐陷「無止盡消耗戰」

川普變陣搶荷莫茲控制權 專家警告美伊拚籌碼恐陷「無止盡消耗戰」
中國違反貿易協議華府卻噤聲 美官員憂北京步步進逼

中國違反貿易協議華府卻噤聲 美官員憂北京步步進逼
要嘛停火、要嘛大打 川普面臨美伊戰爭二選一 決定前可能再炸數日

要嘛停火、要嘛大打 川普面臨美伊戰爭二選一 決定前可能再炸數日

熱門新聞

柬埔寨首相洪瑪奈（圖左）17日會見大陸國家主席習近平時重申，柬方堅定奉行一個中國原則。(新華社)

柬埔寨挺「一個中國」還支持武統 台灣宣布取消免簽優惠

2026-07-19 22:26
日本天皇德仁、皇后雅子（右）與女兒愛子公主（中）3月8日在東京觀看世界棒球經典賽日本隊對戰澳洲隊的「天覽試合」。（美聯社）

不甩民意盼愛子當首位女天皇 日本國會通過修正案 仍維持男系繼承

2026-07-17 02:15
歐洲的冷氣普及率通常偏低，但2026年夏季高溫帶動冷氣需求，其中中國家電巨頭美的推出的PortaSplit，更成為當地今夏最搶手的商品之一。(路透)

BBC：歐洲人搶購一款中製便攜式冷氣 買家直呼「革命」

2026-07-16 21:49
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
泰國芭達雅有男女在公園的石桌上公然發生性行為，影片被拍下後在網路上瘋傳。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Дмитрий ）

泰國芭達雅公園石桌活春宮 女上男下激情野戰全被拍

2026-07-16 00:40
美國總統川普19日在新澤西州出席世界盃足球賽決賽。（路透）

美軍贏每一仗卻輸掉伊戰？CIA前分析師：給北京上了3課

2026-07-21 07:30

超人氣

更多 >
屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺

屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺
英特爾宣布另一波裁員

英特爾宣布另一波裁員
19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返
5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽

5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽
好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事

好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事