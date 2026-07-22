俄安全局紀念章藏地圖資訊 意外曝光10情報據點

俄羅斯情報人員上網分享帶有地圖線索的單位紀念章，不料竟讓俄羅斯10處情報據點曝光；圖中左邊建築物是位在莫斯科的俄羅斯聯邦安全局大樓。(美聯社)

俄羅斯 情報人員在網路公開分享帶有地圖線索的單位紀念章，意外讓俄羅斯聯邦安全局第16中心的部署位置曝光。研究機構人員循著紀念章上的地圖和地標等細節，推算出這個神祕單位在俄羅斯各地的10處據點，其中一處距離芬蘭僅約100公里。

芬蘭國家廣播公司報導，這份報告由專門追蹤假訊息與網路影響力行動的分析機構CheckFirst完成。研究團隊蒐集200多張第16中心人員公開分享的單位紀念章，從圖案中的建築及地標逐一比對，推算出這個情報中心的部署情形。

研究顯示，該中心總部設於莫斯科，多數據點靠近俄羅斯邊境，包括加里寧格勒、聖彼得堡、普斯科夫、海參崴等地，其中距離芬蘭最近的一處位於聖彼得堡附近的克拉斯諾耶謝洛（Krasnoye Selo），估計至少編制有566名人員。

第16中心正式名稱為「通信電子情報中心」，隸屬俄羅斯聯邦安全局，前身可追溯至蘇聯時期的國家安全委員會（KGB）。除負責攔截、破解電子通訊，也肩負境外電子情報蒐集，一直是俄羅斯對外網路間諜活動的重要單位，並支援俄羅斯對外情報工作。

芬蘭安全情報局上周與美國國家安全局及英國、法國、德國等國情報機關同步發布警告，指出該中心長年負責俄羅斯對外網路間諜行動，近期持續利用防護不足的路由器及其他網路設備，伺機滲透政府機關、能源及國防等重要單位。俄羅斯已否認相關指控。

報導引述英國外交部及公開資料報導，此中心至少自2010年起持續利用惡意軟體從事網路間諜活動，歐洲風力發電廠、英國工業控制系統及美國航空業都曾遭鎖定；外國政府、研究機構、新聞記者，以及俄羅斯反對派人士與批評政府者，也都是長期蒐集情報的對象。

芬蘭安全情報局在報導中表示，俄羅斯多年來持續探查芬蘭各類組織的網路弱點，尤其關注能源與國防等重要產業，目的不僅是蒐集機密資訊，也可能為未來破壞重要基礎設施預作準備。

另據中央社引述法新社報導，聯合國21日表示，今年上半年，俄烏戰爭已造成1396名平民喪生、7978人受傷，平民傷亡人數較去年同期增加37%。但俄羅斯與烏克蘭均否認針對平民發動攻擊。

近幾個月來，兩國加強每天打擊對方的力道。而由美國帶頭推動終結這場近4年半衝突的談判，至今仍陷入停滯。