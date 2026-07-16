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借鏡抗俄經驗 歐盟主席訪烏克蘭談定無人機生產協議

編譯中心／綜合15日電
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烏克蘭總統澤倫斯基（右）和歐盟委員會主席范德賴恩（左）15日在烏克蘭基輔舉行聯合...
烏克蘭總統澤倫斯基（右）和歐盟委員會主席范德賴恩（左）15日在烏克蘭基輔舉行聯合新聞發布會前交換文件。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：歐盟與烏克蘭達成無人機協議，將聯合擴大生產規模。
  • 重點二：協議結合烏克蘭創新技術與歐盟工業產能及安全場域。
  • 重點三：烏克蘭無人機戰力成熟，持續擴大對俄攻擊與對外合作。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）15日表示，烏克蘭歐盟已達成一項「無人機協議」，將結合烏克蘭的專業技術與歐盟的工業產能，以展開聯合專案，並擴大生產規模。

路透報導，范德賴恩在烏國首都基輔舉辦的烏克蘭建國日活動致詞時表示：「我們需要結合彼此的優勢。這項協議將結合烏克蘭的創新能力與歐洲的工業規模。」

烏克蘭已與數個國家分別簽署類似協議，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上周在土耳其首都安卡拉舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會上又簽下三項協議，並稱協議總數已來到九個。

但15日這項協議是第一份旨在涵蓋歐盟各國與企業的協議。

范德賴恩對澤倫斯基說：「你們在無人機及反無人機系統操作上的知識極為獨特。」她補充道：「我們必須共同加以運用，因為我們清楚歐洲在這個領域面臨的威脅，我們看到多個（歐盟）成員國發生入侵與警報事件。」

范德賴恩指出，歐盟能提供烏克蘭「龐大的科技與工業產能」以及「安全可靠的生產場所」等優勢。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，烏克蘭已將原本有限的專業知識，發展成高度成熟的無人機產業。

澤倫斯基持續出訪並推動無人機協議，尤其是在中東地區，因為波斯灣國家亟思借助烏克蘭的專業來因應伊朗的攻擊。

另外，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，過去24小時內，共有340架烏克蘭無人機飛向莫斯科周邊地區，且大多數已被防空部隊在遠離城市的地方擊落。

路透報導，索比亞寧在Telegram發文表示：「大多數無人機已在外圍防線遭防空部隊攔截。超過50架敵方無人機在飛往莫斯科途中被摧毀。」

烏克蘭無人機經常接近俄羅斯首都，索比亞寧也持續通報遭防空部隊擊落的無人機數量。

烏克蘭已加強對俄羅斯基礎設施目標的攻擊，主要針對與石油產業相關的設施。

烏克蘭軍隊14日表示，已對俄羅斯烏拉山區的薩拉瓦特（Salavat）石化綜合設施，以及南部的阿菲普斯基（Afipsky）煉油廠發動無人機攻擊。對石油基礎設施的攻擊已導致俄羅斯各地汽油短缺問題加劇。

俄羅斯部隊近幾周加強對基輔發動無人機與飛彈攻擊。

俄羅斯14日清晨向基輔發射大量無人機與彈道飛彈，這已是烏克蘭首都本月遭遇的第五次此類攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，這些攻擊對基輔16處地點造成損壞，其中包括一所學校與一家企業；與此同時，基輔市府官員也報告全市多處發生火災。

精華 FAQ

  • 協議主軸是把烏克蘭在無人機與反無人機系統上的實戰經驗，和歐盟的工業規模、科技能力及安全生產環境結合，推動聯合專案並放大產能。

  • 她強調烏克蘭在無人機作戰與反制操作上具有獨特知識，而歐洲正面臨相關威脅與入侵警報，因此需要借助烏方經驗來強化自身防衛能力。

  • 俄方通報莫斯科周邊一日內遭340架烏克蘭無人機攻擊；烏方則表示已打擊俄羅斯薩拉瓦特石化設施與阿菲普斯基煉油廠，俄軍也持續以無人機和飛彈空襲基輔。

烏克蘭 歐盟 澤倫斯基

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