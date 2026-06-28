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德國熱浪破紀錄 41.7℃高溫釀13溺斃、野火四起

中央社／柏林28日專電
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人們27日在烈日下站在德國柏林布蘭登堡門前。（路透）
人們27日在烈日下站在德國柏林布蘭登堡門前。（路透）

熱浪侵襲歐洲，德國周日全國最高溫飆升至攝氏41.7度（華氏107.06度），連續3天刷新全國最高氣溫紀錄，周末在極端炎熱氣候下有13人戲水溺斃，多地森林野火蔓延，德國鐵路交通及救援系統也面臨考驗。

根據德國氣象局（DWD）資訊，德國東部布蘭登堡邦（Brandenburg）今天下午測得攝氏41.7度，超越前一天薩克森-安哈特邦（Sachsen-Anhalt）測得的攝氏41.5度，再度改寫德國有氣象紀錄以來最高溫。

這是德國連續第三天刷新全國高溫紀錄，氣象局統計，周末全德共有46個測站測得攝氏40度以上高溫，250個測站刷新設站以來最高氣溫紀錄，另有211個測站改寫歷來6月最高溫。

極端高溫氣候導致事故頻傳，自周五以來，全德至少13人在河流、湖泊及游泳池等水域溺斃，死者包括兒童、青少年及高齡者；萊茵-法耳次邦（Rheinland-Pfalz）、薩克森邦（Sachsen）、圖林根邦（Thüringen）等多地森林都燒起野火。

其中，萊茵-法耳次邦巴特克羅伊茨納赫縣（Bad Kreuznach）一處山林火勢延燒約2.7公頃，由於火災處過去曾是廢棄彈藥掩埋區，存在爆炸風險，消防人員無法進入核心區域滅火，只能在外圍開闢防火帶，並以灑水方式控制火勢。

高溫天氣也伴隨強烈雷暴，衝擊鐵路運輸。周六有一列由德國漢堡開往捷克布拉格的列車，因暴風雨吹倒樹木壓毀鐵路架空電力線，在布蘭登堡邦普里格尼茨（Prignitz）停駛，約630名乘客受困數小時。

列車失去供電後，空調停擺，車廂溫度一度逼近40度。消防人員優先疏散兒童、孕婦及年長者，其餘旅客則被安置至附近體育館過夜，隔天再轉乘列車繼續行程。

氣象專家指出，這波席捲歐洲的熱浪主要由高空「歐米茄阻塞」（Omega Block）造成，歐米茄阻塞得名於希臘字母Ω的形狀，指的是夾在兩個較冷低壓系統之間、溫暖且穩定的隆起形狀高壓。

這種高壓長時間滯留中西歐上空，如同鍋蓋般將熱空氣困住，使地表熱量難以散逸，同時將北非撒哈拉沙漠的乾熱氣流持續輸送至德國及中西歐各地，形成俗稱「熱穹」（Heat Dome）極端高溫現象。

精華 FAQ

  • 德國東部布蘭登堡邦測得41.7度，超越前一日41.5度，連續第三天改寫全國最高氣溫紀錄，全國多達46個測站突破40度。

  • 周末以來全德至少13人在河流、湖泊與游泳池溺斃，死者包含兒童、青少年與高齡者；同時萊茵-法耳次邦、薩克森邦與圖林根邦等地也爆發森林野火。

  • 一列漢堡開往布拉格的列車因雷暴吹倒樹木、壓壞架空電線而停駛，約630名乘客受困，空調失效使車廂近40度，最後由消防與人員協助安置疏散。

德國 熱浪

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