委強震至少920死 5萬失蹤 災民徒手挖救 搶黃金72小時
委內瑞拉24日接連發生規模7.2和7.5兩起強震，儘管經濟命脈石油建設大致無恙，但這場百年震災造成至少920死亡，還有逾5萬人下落不明，國際救援隊紛紛動員，美軍也加入人道救援，不過災區受創嚴重，加上缺乏救災機具，災民被迫徒手挖掘，希望搶在黃金72小時內救出生還者。
美聯社報導，尤馬雷(Yumare)強震後第三天，委國國民議會議長豪爾赫‧羅德里格斯(Jorge Rodríguez)證實死亡人數增至920人，還有3360多人受傷，並重申救災決心：「每救出一個人都是一個奇蹟，我們絕不會隱瞞這場悲劇的嚴重程度。」
與此同時，來自墨西哥、薩爾瓦多、瑞士、哥倫比亞等國近千名志工已投入救災行列，白宮也決定伸出援手，國務卿魯比歐(Marco Rubio)強調：「他們現在最迫切的需求是搜救，這是他們最需要的，因為必須在48小時內把人從廢墟中救出，否則就無法生存，所以這是我們首先要應對的事。」
美國南方司令部(U.S. Southern Command)證實派遣兩棲突襲艦運輸艦「羅德岱堡號」(LPD-28 USS Fort Lauderdale)和濱海戰鬥艦「比林斯號」((LCS-15 USS Billings)以及C-17和C-130運輸機前往災區，陸戰隊少將賈拉德(Kevin J. Jarrard)也抵達卡拉卡斯(Caracas)指揮美軍救災行動。
不過災區交通愁腸寸斷，阻礙救災進度，加上緊急資源極度缺乏，居民被迫自力救濟，重災區拉瓜伊拉州(La Guaira)災民納札蕾‧希曼尼茲(Nazareth Jimenez)看著鄰居用鐵鎚和電動工具企圖鑿開廢墟水泥板，想要救出被埋在瓦礫堆下的親友時，忍不住哭道：「我的天啊，我們要怎麼做才能把他們救出來？」
據國際組織統計，委國有多達676萬人受到波及，光是卡拉卡斯就有200萬人受災，絕望情緒蔓延，被強震奪走兩個孩子的男子雷耶斯(Omar Reyes)其家族約有20人罹難；他說：「這輩子我就要孤苦伶仃了。」
由於通訊中斷，網際網路成為獲取災情並與外界聯絡的主要工具，災民紛紛透過WhatsApp、Facebook和X等社交平台刊登尋人啟事，劫後餘生的貢卡維斯(Jhoyser Concalves)直言：「他們正從樓房救出活著的人，所以我對他們還活著仍抱持希望。」
報導指出，委內瑞拉24日連續遭遇兩起強震後，死亡人數已增至至少920人，另有3360多人受傷，並有超過5萬人下落不明，災情極為嚴重。 來自多國的近千名志工已投入救災，美方也派出運輸艦、濱海戰鬥艦及C-17、C-130運輸機前往災區，並由美軍少將在卡拉卡斯指揮人道救援。 因為災區交通嚴重受阻，且救災機具與緊急資源極度缺乏，居民只能靠鐵鎚與電動工具徒手清理瓦礫，希望趕在黃金72小時內救出被埋者。
精華 FAQ
報導指出，委內瑞拉24日連續遭遇兩起強震後，死亡人數已增至至少920人，另有3360多人受傷，並有超過5萬人下落不明，災情極為嚴重。
來自多國的近千名志工已投入救災，美方也派出運輸艦、濱海戰鬥艦及C-17、C-130運輸機前往災區，並由美軍少將在卡拉卡斯指揮人道救援。
因為災區交通嚴重受阻，且救災機具與緊急資源極度缺乏，居民只能靠鐵鎚與電動工具徒手清理瓦礫，希望趕在黃金72小時內救出被埋者。
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