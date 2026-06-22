施凱爾宣布請辭 極右派英國改革黨黨魁法拉吉要求舉行大選
美國CNN報導，英國首相施凱爾22日宣布請辭後，極右派英國改革黨黨魁法拉吉要求舉行大選。
法拉吉在社群媒體貼文中寫道：「如果工黨以為他們能再把另一個職業政客塞進唐寧街10號首相官邸，那他們可就大錯特錯了。」
不過，英國法律規定，執政黨工黨不需要在2029年前舉行大選，也就是英國國會距離2024年上次大選滿5年才必須重新舉行選舉。當然，若政府有意也能提前舉行大選，但目前沒有任何跡象顯示工黨打算那麼做。
在英國近代政治史上，執政黨在兩次大選間更換首相接力執政，並不罕見。不過，有些首相在上任後不久，會選擇透過提前大選來重新取得民意授權。
英國改革黨目前在全國民調領先，但該黨目前在國會只有8席，因此法拉吉要求提前大選符合其政治利益。
然而，英國改革黨是否能把民調優勢轉化為可行的選戰策略，並在英國的「單一選區相對多數制」，也就是高票者當選的狀況下取得成功，目前仍不明朗。
法拉吉在社群媒體上呼籲英國立即舉行大選，並警告工黨不要再安排另一位職業政客入住唐寧街10號，顯示他想趁政局變動爭取選舉優勢。 英國法律規定，國會在2024年大選後滿五年，也就是2029年前，執政黨並不必然要重新選舉；若政府沒有主動提前解散國會，就不需立刻改選。 因為改革黨在國會只有8席，即使民調領先，也未必能在英國單一選區相對多數制下有效轉化為席次，因此其選戰策略與實際勝算仍待觀察。
精華 FAQ
法拉吉在社群媒體上呼籲英國立即舉行大選，並警告工黨不要再安排另一位職業政客入住唐寧街10號，顯示他想趁政局變動爭取選舉優勢。
英國法律規定，國會在2024年大選後滿五年，也就是2029年前，執政黨並不必然要重新選舉；若政府沒有主動提前解散國會，就不需立刻改選。
因為改革黨在國會只有8席，即使民調領先，也未必能在英國單一選區相對多數制下有效轉化為席次，因此其選戰策略與實際勝算仍待觀察。
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