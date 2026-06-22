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人口老化擬提高法定退休年齡 德延至70歲 南韓研議至65歲

編譯廖玉玲黃淑玲／綜合21日電
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為因應人口老化和財政吃緊等危機，各國政府都在考慮修訂退休相關法規，或許提高退休年...
為因應人口老化和財政吃緊等危機，各國政府都在考慮修訂退休相關法規，或許提高退休年齡，或許改變年金申領方式。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：德國擬將法定退休年齡逐步提高，至2090年代可能達70歲。
  • 重點二：南韓執政黨研議把退休年齡自60歲分階段延至65歲。
  • 重點三：歐洲富豪移居偏好轉向義大利希臘瑞士，英法德壓力增大。

鑒於人口老化和財政吃緊，德國政府正考慮提高法定退休年齡，到2090年代左右可能會延長至70歲，本周梅爾茨政府將收到相關提案。南韓執政黨也正在討論提高退休年齡，計畫從現行的60歲提高到65歲。

德國現行的法定退休年齡，預計到2030年代初期將達67歲，最新計畫將再提高退休年齡，到2090年代左右為70歲。未來退休年齡可能會與預期壽命掛鉤，並隨時間逐步遞增，現行「滿63歲可領全額年金」的選項也將取消。

該計畫的另一個核心是在現行的「隨收隨付制」（pay-as-you-go model）以外，於年金體系內另立全新的資本籌資型養老金（capital-funded pension），由雇主和員工共同分擔總工資2%的額外提撥，透過國家管理的基金進行投資。

其他提案還包括廢除多數免繳年金保費的「微型工作」（mini-jobs）；將自雇人士和國會議員也納入法定退休體系；重新引入「永續發展係數」，以減緩每年養老金的增長幅度。

同時，南韓執政黨正研擬未來10-12年漸進式提高退休年齡到65歲，例如2028年提高至61歲、2030年62歲、2032年63歲、2034年64歲，最終於2036年達到65歲。

不過，兩大勞工團體「韓國勞動組合總聯盟」（FKTU）與「韓國全國民主勞動組合總聯盟」（KCTU），要求政府「一步到位」，從60提高到65歲，因擔心分階段實施可能會使特定年齡層出現收入斷層。現行法定退休年齡是60歲，但要63和64歲才能申領退休金。

據悉，南韓企業難以解雇員工難度極高，若只是提高退休年齡，可能加劇「招聘懸崖」，激化世代衝突。

此外，最新調查顯示，要到歐洲居住的百萬美元富豪，愈來愈多人選擇義大利、希臘和瑞士等國，捨棄傳統受到喜愛的英國、法國和德國。

投資移民顧問公司恒理（Henley & Partners）最新的高資產淨值人士移民調查發現，整個歐洲對於富人移民吸引力的分歧，正在擴大，約十個國家的吸引力愈加鞏固，一些經濟大國則面臨富有居民不斷出走的壓力。

恒理的吸引富人移動排行榜顯示，賽普勒斯在歐洲國家以73.5分居冠，第二到第六名國家和得分，依序為：荷蘭（72.8）、葡萄牙（72.5）、義大利（72.3）、瑞士（70.8）、希臘（70.5）。仍有競爭力但承受壓力的歐洲國家，則包括法國的65.7分，英國68.3、挪威69，及拿到69.7分的德國。富人搬離英、法、德，稅負加重是一大因素。

精華 FAQ

  • 德國考慮把法定退休年齡再往上調，未來可能依預期壽命逐步遞增，長期目標到2090年代左右達70歲，並取消63歲即可領全額年金的選項。

  • 南韓執政黨擬在10到12年內分階段把退休年齡提高到65歲，但兩大工會主張直接從60歲一步到位升至65歲，以避免特定年齡層出現收入斷層。

  • 最新調查顯示，富豪更偏好義大利、希臘與瑞士等國，對英國、法國和德國的吸引力下降；稅負加重被認為是富人出走的重要原因之一。

南韓 退休 德國

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