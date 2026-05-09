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俄紅場閱兵戰車飛彈神隱 普亭勝利日演說譴責北約

編譯曾子榛／即時報導
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俄羅斯9日於莫斯科紅場舉行慶祝二戰戰勝納粹德國81周年「勝利日」閱兵，現場大型螢...
俄羅斯9日於莫斯科紅場舉行慶祝二戰戰勝納粹德國81周年「勝利日」閱兵，現場大型螢幕播出俄羅斯總統普亭演說。（美聯社）

俄羅斯總統普亭9日在莫斯科紅場主持近20年來規模最小的勝利日閱兵，沒有任何戰車、飛彈亮相，安全措施也加強，顯然受到俄烏戰爭影響。普亭演說時讚揚在烏克蘭作戰的俄軍，稱他們「對抗整個北約集團支持的侵略力量」。

這場閱兵是為了紀念蘇聯軍隊在第二次世界大戰擊敗納粹德國。普亭演說時首先緬懷蘇軍二戰期間犧牲，接著提到俄烏戰爭，「勝利世代的偉大壯舉，激勵著今天執行特種軍事行動目標的軍人們」。

他為出兵烏克蘭辯護，宣稱俄國正進行一場「正義」之戰，指責烏克蘭是「受整個北約集團武裝與支持」的「侵略勢力」，並讚賞俄羅斯公民和各行各業對戰爭的貢獻。

閱兵舉行前，俄羅斯與烏克蘭已同意在勝利日活動期間停火3天，且由美國總統川普在8日宣布。儘管如此，今年紅場閱兵是2008年以來首次未見戰車或彈道飛彈參加，僅有戰機分列式以及軍人在嚴密維安下列隊走過紅場。

俄羅斯各地向來會在勝利日舉行較小規模的閱兵活動，今年同樣因安全因素縮小規模甚至完全取消。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，至今已4年多。儘管許多軍隊和裝備已調往前線，但俄國過去幾年仍在紅場閱兵式展示戰車、飛彈等重裝備。但上周俄國官員宣布今年的遊行規模將縮減。俄國國會議員波波夫說，「我們的戰車正在戰鬥，我們需要它們在戰場而不是紅場」。

烏克蘭無人機威脅也讓今年閱兵規模縮減。俄國當局還下令9日限制莫斯科所有行動網路與簡訊服務，理由是確保公共安全。

今年出席閱兵的外國領導人也大幅減少，包括白俄羅斯總統盧卡申柯、寮國國家主席宋倫西索李斯、馬來西亞國家元首伊布拉欣。而去年勝利日80周年閱兵共有27位外國領袖出席，包括中國國家主席習近平與巴西總統魯拉。

普亭 烏克蘭 俄羅斯

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