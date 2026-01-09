愛沙尼亞人出生地被改「蘇聯」 維基百科掀編輯戰

我的頻道

編譯中心／綜合8日電

愛沙尼亞記者與維基媒體志工指出，英文版維基百科近期出現大量編輯行為，將愛沙尼亞歷史以較親蘇聯角度呈現。面對俄羅斯龐大的國家級資源，小國在全球資訊平台上維護歷史立場面臨嚴峻挑戰。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）7日報導，當地媒體Digigeenius的記者利夫（Ronald Liive）調查發現，線上百科全書維基百科（Wikipedia）上數百位愛沙尼亞知名人物的出生地，遭改為「愛沙尼亞蘇維埃社會主義共和國」或「蘇聯」，而非單純標示為愛沙尼亞。

愛沙尼亞於1940至1941年及1944至1991年間，兩度遭蘇聯占領。1991年恢復獨立後，官方立場認定愛沙尼亞共和國在此期間雖遭非法占領，但從未中斷法理存在，因此在占領期間出生者，法律上仍屬出生於愛沙尼亞。

報導指出，維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）愛沙尼亞分會主席特魯費爾特（Robert Treufeldt）表示，相關爭議最初在立陶宛引發討論，並透過維基百科社群投票，出生地逐漸形成以「某城市」後面接上「愛沙尼亞蘇維埃社會主義共和國」以及「蘇聯」的標示方式。

他說，參與相關投票的使用者多非波羅的海國家人士，對當地歷史背景並不熟悉。此外，從編輯紀錄與使用者頁面可觀察到，部分帳號長期表現出與俄羅斯官方敘事一致的觀點。

特魯費爾特表示，維基百科的監督機制主要仰賴志工，難以全面即時檢視所有語言版本，加上部分地區長期受前蘇聯影響，對親俄論述的接受度較高，導致相關條目容易引發「編輯戰」，甚至被鎖定，限制後續編輯與修正。

利夫在社群平台領英發文指出，這是一場工業規模的大量操縱行動。他發現一名使用者曾系統性修改近600位愛沙尼亞重要人物條目，包括歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）、世界拉力錦標賽冠軍塔納克（Ott Tänak）及模特兒卡斯（Carmen Kass）等，且相關修改並非技術性更正，而是涉及國家法理連續性的詮釋。

他也指出，愛沙尼亞獨立戰爭的相關條目中，部分「防禦行動」被改寫為「進攻行動」，甚至將愛沙尼亞建國描述為自俄羅斯分離的分離主義行為，與現代俄羅斯官方論述高度相符。

利夫認為，維基百科已成為「混合戰」的一環，當資訊共識可透過長時間、高強度編輯行為塑造，小國如何在全球平台上維護歷史敘事，已成為新的挑戰。

