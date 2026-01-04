我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

自民黨「反高市」勢力 暫保持沉默

編譯茅毅／綜合3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

自民黨內部仍有「反高市」的國會議員，但在高市早苗的高支持度與派系幾乎都已解散下，目前只能保持沉默；但如此氣氛未必將長此以往，23日國會常會將開始，高市及其內閣閣員將在接連多日直面在野黨議員質詢。一位她身邊的人士就坦言，一旦她的民調下滑，黨內氣氛就將出現劇變。

高市立場被認為屬於保守派，黨內的「自由派」議員雖對她就任以來的言行持批判立場，但存在感「稀薄」，黨內派系的解散，也妨礙反高市勢力的集結。

除了前首相石破茂，目前幾無夠分量的黨內要角公開建言，但他日前仍在社媒YouTube直言，為了國家，仍必須言所當言。例如去年11月，高市在眾議院答詢時引發軒然大波的「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態，能出動自衛隊。

和石破友好的自民黨前幹事長森山裕，擔任跨黨派的「日中友好議員聯盟」會長，由於在對中國的立場上相距甚遠，森山與高市兩人並不親近，森山在高市上台後在公開場合也保持沉默。

另一位前首相岸田文雄則鮮少在高市就任首相後公開針砭時事，而他被視為黨內的自由派。高市則請他出任直屬自民黨總裁（黨魁）的單位「日本成長戰略本部」。

至於政治實力還不足夠的自民黨籍年輕眾議員，目前同樣未公開質疑或批評高市言行。外界認為，這是他們擔心若被貼上了反高市的標籤，未來選戰時，恐難以獲得來自黨中央的各種奧援。

日本 高市早苗 眾議員

上一則

美襲委內瑞拉捉馬杜洛 全球大國反映一次看 拉美洲反應兩極

下一則

伊朗示威至少10死 最高領袖哈米尼：絕不寬恕暴徒

延伸閱讀

川普通話高市早苗 確認美日同盟堅強穩固

川普通話高市早苗 確認美日同盟堅強穩固
期望2026年天下太平

期望2026年天下太平
川普與日相高市早苗通話 談解放軍圍台軍演等議題

川普與日相高市早苗通話 談解放軍圍台軍演等議題
高市早苗評估3月訪美 搶在川普訪中前鞏固與美關係

高市早苗評估3月訪美 搶在川普訪中前鞏固與美關係

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
美軍沖繩基地。(美聯社)

共同社：駐日美軍移師關島計畫調整 考量台灣有事

2025-12-27 15:52

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境