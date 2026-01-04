自民黨「反高市」勢力 暫保持沉默

自民黨內部仍有「反高市」的國會議員，但在高市早苗 的高支持度與派系幾乎都已解散下，目前只能保持沉默；但如此氣氛未必將長此以往，23日國會常會將開始，高市及其內閣閣員將在接連多日直面在野黨議員質詢。一位她身邊的人士就坦言，一旦她的民調下滑，黨內氣氛就將出現劇變。

高市立場被認為屬於保守派，黨內的「自由派」議員雖對她就任以來的言行持批判立場，但存在感「稀薄」，黨內派系的解散，也妨礙反高市勢力的集結。

除了前首相石破茂，目前幾無夠分量的黨內要角公開建言，但他日前仍在社媒YouTube直言，為了國家，仍必須言所當言。例如去年11月，高市在眾議院答詢時引發軒然大波的「台灣有事」可能構成日本 存亡危機事態，能出動自衛隊。

和石破友好的自民黨前幹事長森山裕，擔任跨黨派的「日中友好議員聯盟」會長，由於在對中國的立場上相距甚遠，森山與高市兩人並不親近，森山在高市上台後在公開場合也保持沉默。

另一位前首相岸田文雄則鮮少在高市就任首相後公開針砭時事，而他被視為黨內的自由派。高市則請他出任直屬自民黨總裁（黨魁）的單位「日本成長戰略本部」。

至於政治實力還不足夠的自民黨籍年輕眾議員 ，目前同樣未公開質疑或批評高市言行。外界認為，這是他們擔心若被貼上了反高市的標籤，未來選戰時，恐難以獲得來自黨中央的各種奧援。