瑞士酒吧大火／仙女棒香檳釀災？目擊者：砸窗、尖叫…火場像恐怖電影

編譯陳韻涵／綜合報導
瑞士滑雪勝地克萊恩-蒙塔納的星座酒吧跨年夜活動引發大火，造成至少47人死亡。圖為警方在酒吧前面拉上封鎖線。(歐新社)
瑞士滑雪勝地克萊恩-蒙塔納的星座酒吧跨年夜活動引發大火，造成至少47人死亡。圖為警方在酒吧前面拉上封鎖線。(歐新社)

瑞士著名滑雪度假勝地克萊恩-蒙塔納(Crans-Montana)度假村的「星座」(Le Constellation)地下室酒吧去年發布的社群宣傳影片顯示，戴著發光頭盔的女侍逐桌遞送瓶口插著點燃仙女棒的香檳酒瓶，而今這場噱頭十足的表演與聲光效果絢爛的酒水，卻遭懷疑成了起火點。

法國電視台「BFMTV」引述目擊者說法報導，一名男侍將一名女侍扛在肩上，女侍手裡拿著一個插著點燃仙女棒的香檳酒瓶，「焰火超級靠近天花板」。

目擊者表示，火勢迅速蔓延，木質天花板崩塌；眾人倉皇從位於地下室的酒吧，沿著唯一且狹窄的樓梯和一扇窄門逃生，擁擠通道不僅阻礙逃生，甚至發生踩踏事件。

一名年輕男子表示，有人砸破玻璃窗逃生，他目睹約20人爭先恐後地逃離烈火延燒與濃煙瀰漫的酒吧，原先歡樂的節慶派對會場旋即變成恐怖電影情節。

▲ 影片來源：x平台＠PaulTrismuth（若有侵犯著作者權益,請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

「紐約郵報」報導，這間酒吧可容納300人，但火勢迅速蔓延，嗆鼻濃煙讓人在幾秒鐘內就難以呼吸。

目擊者維多利亞(Victoria)說：「所有的窗戶都被濃煙燻黑，有些人砸破窗戶透氣。」

社群平台上的影片讓人看得毛骨悚然，畫面不僅顯示火焰吞噬酒吧，隱約還能聽見尖叫聲。 

另一位目擊者安德林(Adrien)告訴BFMTV說：「我們看到人們砸破窗戶，奔跑尖叫。家長飛車趕來，簡直就像驚悚電影情節一般。」

僅一個出口 增逃生難度

曾光顧星座酒吧的顧客表示，該酒吧只有唯一的一個樓梯出口，增加逃生難度。

救援人員表示，罹難者大多為年輕人；瑞士媒體報導，多數死者遺體被燒得面目全非，僅能透過去氧核糖核酸(DNA)和牙科紀錄辨識其身分，鑑定工作需要幾天時間。

華爾街日報報導，克萊恩-蒙塔納所在的瓦萊州(Wallis)官員表示，該州醫療體系因為這場火災導致傷燙傷患激增而不堪負荷，部分重傷病患被直升機轉送他處治療，約20名嚴重燒傷患在洛桑市(Lausanne)的一家專科中心接受治療。

