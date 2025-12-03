韓戒嚴風波1年 李在明：比照納粹戰犯 活著就追究刑責

我的頻道

編譯中心╱綜合2日電
南韓總統尹錫悅2024年12月3日晚間突然宣布緊急戒嚴，引發社會緊張；圖為2024年12月4日凌晨，韓國民眾聚集在首爾國會前要求當時的總統尹錫悅下台。(美聯社)
南韓總統尹錫悅2024年12月3日晚間突然宣布緊急戒嚴，引發社會緊張；圖為2024年12月4日凌晨，韓國民眾聚集在首爾國會前要求當時的總統尹錫悅下台。(美聯社)

距離南韓前總統尹錫悅在去年12月3日實施緊急戒嚴已經過了一周年，現任總統李在明2日說重話表示，「國家權力犯罪，必須像處理納粹戰犯般，只要活著就要追究刑事責任」。

韓聯社2日報導，李在明在國務會議中提及過去一年克服緊急戒嚴事件的過程，並表示，「不能就此停下腳步」。李在明提到，去年12月3日，國民以鮮血爭取來的民主與憲法秩序遭遇重大危機，「但國民撥開了叛亂之夜的黑暗，再次迎來光亮的黎明」。

李在明提到，像是以酷刑致人於死地、捏造案件讓無辜者入獄、或發動軍事政變顛覆國家等行為，應如同處理納粹戰犯般，「只要活著就永遠追究刑事責任，並在繼承財產範圍內讓繼承人承擔到底」。李在明強調，如此才能從根本防止類似事件再度發生。

李在明也自評，「由光之革命所誕生的國民主權政府，在過去六個月全力以赴，致力於恢復民生、使國家重回正常軌道」。

各大韓媒也趁著戒嚴風波周年，回顧當時事件過程。韓聯社報導，去年12月3日，前總統尹錫悅於晚間10時27分突然宣布戒嚴，之後在六個小時內直到戒嚴解除前，多次指示軍警「就算開槍也要破門進入國會」、「逮捕國會議員」等。

另外，李在明2日在總統直屬的政策諮詢機構、第22屆「民主和平統一諮詢會議」成立大會演說表示，統一是朝鮮半島必經之路，且必須用和平方式，也提議恢復南北之間的聯絡管道，表示這將是和平共存的起點，「統一是分裂的大韓民國無論經過數10年、數百年、甚至數千年也必須走的道路」，且這要透過和平、所有人都能同意的方式，以併吞或壓迫達成的統一不是真正統一。

李在明說，當前時代課題是終結南北敵對與對立，建立和平共存的新南北關係，「只要我們真誠努力，北方的態度也可能改變」。他強調要推動南北共同成長合作，「我提議恢復南北間聯絡管道，以重新展開敞開心扉的對話」。

對具體合作領域，李在明說，將從氣候環境、災難安全、保健醫療等全球關注且南北雙方都很需要的交流合作項目開始，再一步步推動。關於無核化，李在明則說，首爾將持續努力終結兩韓戰爭狀態，追求朝鮮半島無核化，以期落實堅固和平。

南韓去年12月3日實施緊急戒嚴一周年，現任總統李在明2日表示，「國家權力犯罪，必...
南韓去年12月3日實施緊急戒嚴一周年,現任總統李在明2日表示，「國家權力犯罪，必須像處理納粹戰犯般，只要活著就要追究刑事責任」。(歐新社)
圖為去年12月4日凌晨韓國戒嚴部隊在國會外集結。(路透)
圖為去年12月4日凌晨韓國戒嚴部隊在國會外集結。(路透)

