印尼雅加達禁食狗肉 饕客反彈「上帝造狗就是要給人吃」

編譯盧思綸／綜合1日電
印尼雅加達宣布全面禁止交易與食用狗、貓及蝙蝠等高風險動物的肉，新規上路後引發部分民眾熱議，圖為2024年11月21日，議會否決一項食用狗肉的法案後，活動人士在議會大樓外舉行活動。(路透)
印尼首都雅加達宣布全面禁止交易與食用狗、貓及蝙蝠等高風險動物的肉，希望降低狂犬病風險並規範市場；新規上路後引發部分民眾不滿，稱「上帝創造狗就是要給人吃的」，示警以後可能會有狗肉愛好者抓路上流浪狗解饞。

獨立報報導，雅加達省長阿農11月24日簽署禁令後，新規已開始實施，明確禁止將能傳播狂犬病的動物作為食用來源，包括狗、貓、猴子、蝙蝠、麝香貓等，涵蓋活體動物、屍體、以及生鮮或加工肉品。

新規採分階段執法，初次違規者會收到書面警告並被查扣肉品，第二次將面臨全面沒收，累犯可能被勒令停業，最終可被撤銷營業執照。雖然禁令已正式生效，雅加達政府仍設定六個月的緩衝期，讓業者有時間調整。

印尼是全球少數還在販售狗肉的國家之一，社會反對聲浪雖然上升，但在部分社群狗肉依然被視為傳統食物或低價蛋白質來源。

這項禁令引發部分狗肉愛好者不滿。36歲的艾爾芬多表示，他認為政府不應禁止狗肉，稱「上帝創造牠，就是讓人吃的」。他還警告，若交易被全面取締，狗肉愛好者可能盯上雅加達街頭的流浪狗，他呼籲政府重新思考政策。

43歲薩加拉則指出，狗肉在部分社群被視為治療登革熱的偏方，強調這項交易「不可能突然消失」。

印尼

