IEA示警全球10年升破1.5℃ 93歲酋長批巴西開發亞馬遜

在巴西貝倫舉行的聯合國氣候變遷大會（COP30）期間，巴西原住民領袖拉奧尼．梅圖基瑞（Raoni Metuktire）11日坐在輪椅上接受媒體採訪。(路透)

國際能源總署（IEA）12日發布年度的「世界能源展望」報告指出，全球再生能源的發展速度仍超越化石燃料，但石油 與天然氣需求不會如先前預測在2030年觸頂，將持續增長到2050年，使暖化劇增。

正值巴西 貝倫舉行第30屆聯合國氣候變遷大會（COP30）之際，這份報告指出，「幾乎可以確定，全球升溫幅度將在十年內突破攝氏1.5度，限制升溫超標幅度的路徑如今已遙不可及」。

今年報告也指，全球電力需求正上升，主要受到先進經濟體與中國資料中心及人工智慧（AI）推動，以及開發中國家空調用量增加。

該報告採用三種情境做預測，其一是「現行政策情境」（CPS），假定各國不會實施任何額外能源政策，朝向潔淨能源轉型將面臨障礙；其二是「既定政策情境」（STEPS），預期各國持續實施有助解決氣候變遷的政策，迅速採用太陽能、風電、電動車等；最後是假設達成2050年淨零排放的「淨零排放情境」。

IEA在2020年起一度刪除CPS，美國川普政府則已施壓IEA納入該項更保守情境。川普1月回任後宣布美國將退出「巴黎協定」，並希望擴大油氣生產。

根據STEPS，本世紀全球氣溫預計比工業化前水準升高約攝氏2.5度。在CPS，2100年時暖化將達攝氏2.9度並將持續攀升。紐約時報12日報導，兩者乍聽差不多，但科學家發現暖化多攝氏0.5度，就會顯著增加熱浪、洪水、乾旱與物種滅絕風險。

另據路透報導，以「拉奧尼酋長」之名廣為人知、高齡93歲的巴西原住民 拉奧尼梅圖基瑞，呼籲巴西當局能保障原住民土地以守護亞馬遜雨林；他警告，亞馬遜地區正在推動中的公路、鐵路及油井設施等基礎建設，將對雨林和全世界民眾構成直接威脅。

拉奧尼和多位原住民族領袖一起參與今年聯合國氣候峰會COP30，他們的主要訴求是盼在全球森林管理中能有更大的發語權。拉奧尼特別批評巴西的幾項計畫，包括政府計畫在雨林中鋪設公路，以及數周前批准國營「巴西石油公司」在距亞馬遜河口500公里的外海進行石油探勘。