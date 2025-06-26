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北約指公平同盟「歐洲、加拿大將付出更多」 東京辦事處喊卡

編譯中心／綜合25日電
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一名模仿北韓領導人金正恩的男性，25日在荷蘭海牙北約峰會會場附近特意抱假飛彈現身。（歐新社）
一名模仿北韓領導人金正恩的男性，25日在荷蘭海牙北約峰會會場附近特意抱假飛彈現身。（歐新社）

北約峰會正式同意將各盟國軍費占GDP比重從2%提高到3.5%，軍事相關支出則占1.5%。秘書長呂特（Mark Rutte）在峰會後記者會上表示，歐洲盟國和加拿大將付出更多、承擔更大責任，使北約成為「更公平」的同盟。

北大西洋公約組織（NATO）年度高峰會在海牙舉行，32個盟國領導人25日共同發布「海牙峰會宣言」，同意最遲自2035年起，每年直接、間接投資在國防的支出須達國內生產毛額（GDP）的5%。

北約秘書長呂特說，這項決定將使北約更強大、更公平、更具殺傷力。

他在記者會上被多家媒體連番問到，這次峰會被形容為「川普峰會」，盟國是否為了取悅川普而同意美國所要求的5%軍費占比目標，萬一明年川普又想要更多怎麼辦。呂特表示，他跟川普認識達10年，「我相信他，他是一個有實力且追求和平的人」。

對於這次峰會結論宣言內容只有短短5段文字，且第5段是在感謝東道主荷蘭，與傳統峰會結論公報著墨了許多國際安全情勢大不同，呂特表示，「我們試圖聚焦在3項核心議題」，即重申共同防禦原則、增加軍費和提高國防工業產能。

川普24日在專機上向隨行記者談到北大西洋公約第5條的共同防禦條款時，回應是否遵守該條「取決於如何定義」，呂特25日在記者會表示，第5條內容清楚，不會有不同解讀。

「海牙峰會宣言」同意盟國對烏克蘭防衛及其國防工業的直接貢獻可算入軍費占比5%目標，呂特也再次提到今年以來歐洲盟國對烏克蘭大增軍援，以使烏克蘭能持續戰鬥抗俄、確保未來持久的和平。

對於峰會前表態反對提高到5%的西班牙，呂特說他相信西班牙會遵守25日正式通過的共同承諾。

北約盟國在宣言中同意每年提交報告檢視其為達標所做的努力，並將在2029年作一次總檢討，屆時並將評估戰略環境、更新北約軍力目標（NATO Capability Targets）。

此外，北約組織官員24日在荷蘭海牙北約領袖峰會會場向媒體表示，「目前未討論」在日本東京設立辦事處的計畫。日媒指出，這代表相關計畫實際上已中斷。

日本時事通信社報導，開設北約東京辦事處的計畫在前年春天曝光，時任日本外務大臣林芳正當年證實，日本正與北約討論開設北約首個亞洲聯絡辦事處。

日本政府先前也支持這項計畫，不過法國因擔憂中國反彈而持反對態度，認為「北約應持續把注意力放在北大西洋地區」，德國對此也保持審慎態度，因此這項計畫並未實現。

北約秘書長呂特表示，將使北約成為「更公平」的同盟。（美聯社）
北約秘書長呂特表示，將使北約成為「更公平」的同盟。（美聯社）
荷蘭海牙一名「滅絕叛亂」（XR）抗議者，25日在北約峰會期間堵塞了A12高速公路...
荷蘭海牙一名「滅絕叛亂」（XR）抗議者，25日在北約峰會期間堵塞了A12高速公路附近的道路，抗議後被帶離道路。（歐新社）

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