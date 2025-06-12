轟特斯拉淪極右象徵「納粹車」 法國租戶提告求解約

法國一間律師事務所表示，有用戶向特斯拉提起訴訟，因為他們認為特斯拉車輛已淪為「極右」象徵。（路透）

法國一間律師事務所11日表示，約10名租用特斯拉 （Tesla）車輛的法國客戶正在向這家由馬斯克 經營的美國電動車製造商提起訴訟，因為他們認為特斯拉車輛已淪為「極右」象徵。

中央社引述法新社報導，GKA律師事務所指出，他們的客戶覺得，特斯拉電動車如今與「馬斯克的行為」產生聯繫，為他們帶來「直接且具體」的損害。

由GKA律師克盧格曼和特黑勒簽署的聲明寫道，他們要求巴黎商業法院下令終止租賃契約，並賠償訴訟費用。

這起官司提出之際，特斯拉在歐盟的銷量自今年年初以來幾乎減半，主要歸因於馬斯克本人的政治活動。

這些活動包括馬斯克在上周之前仍堅定支持美國總統川普，並主導縮減美國部會與機關規模的工作。

他也曾公開支持德國極右派政黨「德國另類選擇黨」（AfD），並因多次做出伸出手臂的手勢而受到批評，許多歷史學家將這個手勢解讀為行納粹 禮。

GKA透過聲明表示：「由於馬斯克的行為，特斯拉品牌車輛已成了強烈的政治象徵，如今甚至被視為真正的極右派『圖騰』，使得那些原本只是想擁有一台創新環保車輛的買家感到沮喪。」

聲明指出，這些客戶租用的特斯拉車輛如今給人的觀感，害他們「無法真正享受他們的車輛」。

特斯拉車輛在歐洲和其他地區已淪為破壞行為的目標，也有車主通報稱遭人辱罵，社群媒體上甚至有人稱之為「納粹車」。

有些車主已在車身貼上「我是在馬斯克發瘋前買的」的貼紙。