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轟特斯拉淪極右象徵「納粹車」 法國租戶提告求解約

編譯中心╱綜合11日電
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法國一間律師事務所表示，有用戶向特斯拉提起訴訟，因為他們認為特斯拉車輛已淪為「極右」象徵。（路透）
法國一間律師事務所表示，有用戶向特斯拉提起訴訟，因為他們認為特斯拉車輛已淪為「極右」象徵。（路透）

法國一間律師事務所11日表示，約10名租用特斯拉（Tesla）車輛的法國客戶正在向這家由馬斯克經營的美國電動車製造商提起訴訟，因為他們認為特斯拉車輛已淪為「極右」象徵。

中央社引述法新社報導，GKA律師事務所指出，他們的客戶覺得，特斯拉電動車如今與「馬斯克的行為」產生聯繫，為他們帶來「直接且具體」的損害。

由GKA律師克盧格曼和特黑勒簽署的聲明寫道，他們要求巴黎商業法院下令終止租賃契約，並賠償訴訟費用。

這起官司提出之際，特斯拉在歐盟的銷量自今年年初以來幾乎減半，主要歸因於馬斯克本人的政治活動。

這些活動包括馬斯克在上周之前仍堅定支持美國總統川普，並主導縮減美國部會與機關規模的工作。

他也曾公開支持德國極右派政黨「德國另類選擇黨」（AfD），並因多次做出伸出手臂的手勢而受到批評，許多歷史學家將這個手勢解讀為行納粹禮。

GKA透過聲明表示：「由於馬斯克的行為，特斯拉品牌車輛已成了強烈的政治象徵，如今甚至被視為真正的極右派『圖騰』，使得那些原本只是想擁有一台創新環保車輛的買家感到沮喪。」

聲明指出，這些客戶租用的特斯拉車輛如今給人的觀感，害他們「無法真正享受他們的車輛」。

特斯拉車輛在歐洲和其他地區已淪為破壞行為的目標，也有車主通報稱遭人辱罵，社群媒體上甚至有人稱之為「納粹車」。

有些車主已在車身貼上「我是在馬斯克發瘋前買的」的貼紙。

特斯拉 馬斯克 納粹

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