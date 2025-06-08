駭客攻擊？北韓大規模斷網 研究人員：疑是內部問題

在這張北韓官媒朝中社5月30日發布的照片中，北韓國家領導人金正恩主持加強軍隊的勞動黨會議。（路透）

北韓 網路7日上午傳出大規模中斷數小時，政府網站與官媒新聞線上服務無法連上線，使北韓幾乎與網路世界隔絕。研究人員推測，這似乎是內部問題而非網路攻擊所致。

根據路透的檢查，北韓主要新聞網站及外交部的網站當日上午均無法訪問。華府 智庫史汀生研究中心（Henry L. Stimson Center）鑽研北韓科技與基礎設施的研究人員威廉斯（Martyn Williams）推測，問題似乎來自北韓內部，不是網攻所致，因為當時從中國和俄羅斯 也無法連上北韓政府網站。

監控北韓網路的英國研究人員阿里（Junade Ali）表示：「北韓的網路目前正遭遇大規模中斷，影響所有連線路徑，無論是經由中國大陸還是俄羅斯。」連不上的網站包含北韓政府主要官方新聞媒體，外交部官網以及高麗航空（Air Koryo）等。這些網站接近中午時慢慢恢復正常。

阿里指出，北韓整個網路基礎設施在能夠監控網路活動的系統中完全無法顯示。他說：「很難說這是刻意為之還是意外所致，但這看上去是內部問題，而非外部攻擊。」

負責監控北韓網路活動的南韓警察廳網路恐怖應變中心官員，尚未對此發表評論。