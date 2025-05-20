羅馬尼亞總統決選川普牌失靈 中間派擊敗極右翼逆轉勝

羅馬尼亞中間派的首都布加勒斯特市長達恩（中），18日在總統決選中擊敗極右翼民族主義競爭對手，贏得總統大選。（新華社）

羅馬尼亞中間派布加勒斯特市長達恩18日擊敗極右翼民族主義競爭對手，贏得總統大選。他的對手曾矢言要讓羅馬尼亞走上受美國總統川普 政治理念啟發的道路。

路透報導，幾乎所有投票 所的官方結果都顯示，達恩（Nicusor Dan）在這個人口約1900萬的歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）成員國，獲得大約54%選民支持，川普支持者西米昂（George Simion）則囊括46%選票。

55歲的達恩是一位溫文儒雅的數學家，他在選前幾周支持度仍落後於西米昂，最終在最後關頭急起直追、一舉翻盤。極右疑歐派西米昂則主張終止烏克蘭 在與俄羅斯戰爭時獲得的軍事援助。

這次選舉是羅馬尼亞25年來投票率最高的一次。西米昂在兩周前的首輪選舉獲得41%選票，位居第一，他今天稍早宣稱自己贏得選舉，後來承認敗選。

達恩在競選期間承諾嚴厲打擊貪腐、繼續支持烏克蘭，並確保國家留在歐洲主流陣營中。

至於波蘭總統選舉，根據益普索出口民調結果，13位候選人中，無人獲得過半選票。親歐盟的現任華沙市長佐薩斯科斯基（Rafał Trzaskowski）以31.2%的得票率，稍微領先民族主義學者納夫羅茨基（Karol Nawrocki）的29.7%。兩人將於6月1日進行第二輪角逐。此次選舉被視為波蘭未來政策走向的關鍵節點。

葡萄牙同日也完成國會選舉。總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）領導的民主聯盟獲得32.7%的選票，成為最大黨。社會黨與極右翼政黨「夠了」（Chega）分別以23.4%和22.6%的得票率並列第二。蒙特內哥羅於19日發表勝選演講，呼籲葡萄牙「不要再有提前大選，反對黨應該尊重並履行民眾的意願」。值得注意的是，「夠了黨」此次首次突破20%的得票率，顯示極右翼勢力在葡萄牙的崛起。