羅馬尼亞總統決選川普牌失靈 中間派擊敗極右翼逆轉勝
羅馬尼亞中間派布加勒斯特市長達恩18日擊敗極右翼民族主義競爭對手，贏得總統大選。他的對手曾矢言要讓羅馬尼亞走上受美國總統川普政治理念啟發的道路。
路透報導，幾乎所有投票所的官方結果都顯示，達恩（Nicusor Dan）在這個人口約1900萬的歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）成員國，獲得大約54%選民支持，川普支持者西米昂（George Simion）則囊括46%選票。
55歲的達恩是一位溫文儒雅的數學家，他在選前幾周支持度仍落後於西米昂，最終在最後關頭急起直追、一舉翻盤。極右疑歐派西米昂則主張終止烏克蘭在與俄羅斯戰爭時獲得的軍事援助。
這次選舉是羅馬尼亞25年來投票率最高的一次。西米昂在兩周前的首輪選舉獲得41%選票，位居第一，他今天稍早宣稱自己贏得選舉，後來承認敗選。
達恩在競選期間承諾嚴厲打擊貪腐、繼續支持烏克蘭，並確保國家留在歐洲主流陣營中。
至於波蘭總統選舉，根據益普索出口民調結果，13位候選人中，無人獲得過半選票。親歐盟的現任華沙市長佐薩斯科斯基（Rafał Trzaskowski）以31.2%的得票率，稍微領先民族主義學者納夫羅茨基（Karol Nawrocki）的29.7%。兩人將於6月1日進行第二輪角逐。此次選舉被視為波蘭未來政策走向的關鍵節點。
葡萄牙同日也完成國會選舉。總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）領導的民主聯盟獲得32.7%的選票，成為最大黨。社會黨與極右翼政黨「夠了」（Chega）分別以23.4%和22.6%的得票率並列第二。蒙特內哥羅於19日發表勝選演講，呼籲葡萄牙「不要再有提前大選，反對黨應該尊重並履行民眾的意願」。值得注意的是，「夠了黨」此次首次突破20%的得票率，顯示極右翼勢力在葡萄牙的崛起。
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