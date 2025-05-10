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回憶教宗選舉投票 新澤西樞機主教：良14世從掙扎到釋懷

中央社／梵蒂岡市9日綜合外電報導
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新澤西州樞機主教杜賓。（美聯社）
新澤西州樞機主教杜賓。（美聯社）

紐約州樞機主教杜蘭（Timothy Dolan）9日說，美籍新任教宗良14世（Leo XIV）是「世界公民」，比起他現在身為教宗和普世教會領袖所代表的意義，「他從哪裡來是次要的事」。

美籍樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）昨晚獲選為教宗，以「良14世」（Leo XIV）為名號。

綜合路透與天主教通訊社（Catholic News Agency）報導，新澤西州樞機主教杜賓（Joseph Tobin）是與普瑞弗斯特一同被關在梵蒂岡西斯汀教堂舉行樞密會議的132名樞機主教之一。他說在最後幾輪投票期間，曾注視著這位未來的教宗。

杜賓說：「我看了鮑柏（Bob，普瑞弗斯特暱稱）一眼，因為一直有人提到他的名字，他雙手抱著頭。」

杜賓還說：「我當時為他祈禱，因為我無法想像一個凡人面對那麼重大的事情時會怎麼樣…然後他接受（獲選結果），就像他是為此而生…無論先前有多掙扎，那一刻似乎已釋懷了。我想……那是上帝讓他明白了什麼，而他也接受了。」

杜賓與另外6名樞機主教共同舉行記者會，這是自普瑞弗斯特當選教宗以來，樞機主教們首次公開評論此事。

良14世在世界舞台並不出名。他曾赴秘魯傳教，過去兩年在教廷擔任高階官員。

樞機主教們稍微透露樞密會議過程，紐約州樞機主教杜蘭甚至開玩笑說，食物是「把這件事速戰速決的很強、很強、很強、很強的動力」。

他們也推測首位美籍教宗良14世會如何與美國總統川普來往。

杜蘭說，他不認為良14世過去擔任樞機主教時所做的決定與他的美籍身分有太大關係。

他說：「我們應把教宗良14世視為橋梁建造者，沒什麼好訝異…他會想與川普建立關係嗎？我想是的。但他會想與所有國家的領袖建立關係。」

已故前教宗方濟各（Pope Francis）生前嚴厲批評川普，今年稍早曾說川普驅逐美國境內數百萬名移民的計畫是「恥辱」。

被問到良14世會否像方濟各一樣公開批評川普政府政策時，華府樞機主教麥克勞（Robert McElroy）說：「我們尋找的是一位走方濟各路線的人，但我們並不想要一個複製品。」

退休不久的前華府樞機主教葛瑞格里（Wilton Gregory）也說，重要的是給良14世「一些慢慢成長為教宗的空間」還幽默地說「畢竟他以前沒當過教宗」。

教宗 良14世 川普

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