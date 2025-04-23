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人妻逮丈夫玩3P 外遇對象之一竟是她「親哥哥」

TVBS新聞網／編輯 沈惟中 / 責任編輯 編輯組 報導
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巴西一名女子前往汽車旅館抓姦，竟發現丈夫的外遇對象之一為親哥哥。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）
巴西一名女子前往汽車旅館抓姦，竟發現丈夫的外遇對象之一為親哥哥。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

巴西一名女子因察覺丈夫外遇而前往汽車旅館抓姦，結果不僅撞見丈夫玩3P，更驚見其中一名對象是她的親哥哥。抓姦過程被錄下並於網路瘋傳，引發各界震驚與熱議。

據鏡報報導，這起事件發生在北部小鎮巴哈杜科爾達（Barra do Corda）。根據網路影片所示，這名妻子察覺丈夫有外遇，隨即趕往位於當地的汽車旅館，強行推開房門後，發現丈夫衣衫不整站在面前，她氣憤地直接衝入浴室，赫然發現一名全身赤裸的女子正在清洗身體。就在此時，另一名男子也從房間內走入浴室內，當女子看清楚該男子的真實身分竟是自己親哥哥後，當場難過地哭泣奔離現場。

這支影片迅速在當地社群媒體上瘋傳，引發大量網友留言討論。一名當地居民表示，「就像我奶奶常說的，『你永遠不知道自己會看到什麼。』」另一名網友則說，「他現在什麼都要失去了，還會被趕出家門，我倒想知道他要住哪？」也有網友開玩笑說，「讓那位女士好好洗個澡吧，哈哈。」

此外，上月亦傳出一宗外遇事件，一名41歲母親意外發現丈夫與兒子18歲的女友發生不倫戀情，兩人互相傳送鹹濕訊息，丈夫甚至在訊息中狠毒地批評妻子又胖又老，兒子的女友則以嘲笑回應，讓該名母親深感崩潰。

巴西人妻逮丈夫玩3P　外遇對象之一竟有「親哥哥」

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