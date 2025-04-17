避重蹈新冠覆轍 世衛通過大流行病公約草案 達分享共識

世界衛生組織（WHO）會員國16日達成具指標意義的「大流行病公約」草案，旨在就未來如何因應大流行病取得共識，避免重蹈新冠疫情時的覆轍。但美國總統川普 1月回任後已宣布美國將退出世衛 ，預計美方不會簽署公約。

美聯社報導，經過三年多談判，世衛會員國代表16日凌晨於日內瓦總部達成公約草案；預計在5月舉行的世界衛生大會通過，並交由各會員國批准。

這是世衛75年來，繼2003年菸草控制公約後再度達成具約束力協議。世衛秘書長譚德塞說，這是共同邁向更安全世界的重要里程碑。

新冠疫情五年前開始席捲全球引發封城潮，2020年至2022年造成數百萬人喪命。如今隨著H5N1禽流感、麻疹、Ｍ痘和伊波拉等新的健康威脅湧現，相關談判的急迫性與日俱增。

川普則在該公約談判尾聲回鍋白宮，啟動美國退出世衛程序，隨後退出談判。川普還下令削減援外支出並揚言對藥品徵關稅，也讓談判蒙上陰影。號稱「阿根廷 川普」的阿根廷總統米雷伊1月也宣布該國將退出世衛。

這次公約的核心是「病原體資訊獲取與利益共享系統」提案，意在允許與製藥公司快速共享病原體資料以快速研發抗疫產品。草案規定，分享重要病毒樣本的國家，能夠獲得由此產生的任何試劑、藥物和疫苗，世衛將持有這類產品最多兩成，以確保較貧困國家獲得供應。