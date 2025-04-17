我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia H20晶片才剛被管制 黃仁勳今抵北京訪問

川普稱哈佛是個「笑話」不滿足要求 將喪失國際生招收權

避重蹈新冠覆轍 世衛通過大流行病公約草案 達分享共識

編譯高詣軒／綜合16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

世界衛生組織（WHO）會員國16日達成具指標意義的「大流行病公約」草案，旨在就未來如何因應大流行病取得共識，避免重蹈新冠疫情時的覆轍。但美國總統川普1月回任後已宣布美國將退出世衛，預計美方不會簽署公約。

美聯社報導，經過三年多談判，世衛會員國代表16日凌晨於日內瓦總部達成公約草案；預計在5月舉行的世界衛生大會通過，並交由各會員國批准。

這是世衛75年來，繼2003年菸草控制公約後再度達成具約束力協議。世衛秘書長譚德塞說，這是共同邁向更安全世界的重要里程碑。

新冠疫情五年前開始席捲全球引發封城潮，2020年至2022年造成數百萬人喪命。如今隨著H5N1禽流感、麻疹、Ｍ痘和伊波拉等新的健康威脅湧現，相關談判的急迫性與日俱增。

川普則在該公約談判尾聲回鍋白宮，啟動美國退出世衛程序，隨後退出談判。川普還下令削減援外支出並揚言對藥品徵關稅，也讓談判蒙上陰影。號稱「阿根廷川普」的阿根廷總統米雷伊1月也宣布該國將退出世衛。

這次公約的核心是「病原體資訊獲取與利益共享系統」提案，意在允許與製藥公司快速共享病原體資料以快速研發抗疫產品。草案規定，分享重要病毒樣本的國家，能夠獲得由此產生的任何試劑、藥物和疫苗，世衛將持有這類產品最多兩成，以確保較貧困國家獲得供應。

世衛 川普 阿根廷

上一則

氣派輝煌…義大利總統府曾是30位教宗居所 還被他選為官邸

下一則

美關稅恐釀新風險 葡萄酒去年消費量創60年新低

延伸閱讀

日本首相石破茂將赴美 親自與川普進行關稅談判

日本首相石破茂將赴美 親自與川普進行關稅談判
川普要製造業移美 謝金河：台2產業在那不可能活

川普要製造業移美 謝金河：台2產業在那不可能活
川普想要圍堵中國 恐要求談判國跟進二級關稅、少買中貨

川普想要圍堵中國 恐要求談判國跟進二級關稅、少買中貨
民調：川普支持率42%、不支持率52% 差距繼續擴大

民調：川普支持率42%、不支持率52% 差距繼續擴大

熱門新聞

柯克比投資公司副董事長哈爾比滑雪意外身亡。(取自柯克比投資公司官網)

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

2025-04-15 09:00
22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
圖為中國籍戰俘張仁博（左）和王廣軍（右）。歐新社

中國戰俘控俄羅斯說謊 勸同胞勿參加烏克蘭戰爭

2025-04-15 11:15
英國前首相強生。（美聯社）

前英相強生餵鴕鳥被啄下體 痛到慘叫 妻：太好笑必須分享

2025-04-11 02:28
威廉王子最近都以大鬍子造型趴趴走。(路透)

威廉王子斷崖式崩壞 禿頭配鬍子變怪大叔：嚇哭女兒

2025-03-18 23:50
位於英格蘭斯康紹普的英國鋼鐵公司。(美聯社)

英國當局接管中資鋼鐵公司 商貿大臣：政府以前太天真

2025-04-13 14:03

超人氣

更多 >
川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說
Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元

Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元
消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚
大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗

大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗
走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元

走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元