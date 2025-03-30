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連外國也要管 白宮：歐企需遵守川普反DEI規定

編譯陳律安／綜合外電
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川普將反DEI大棒指向歐洲。（歐新社）
川普將反DEI大棒指向歐洲。（歐新社）

美國總統川普當局已致函一些大型歐洲企業，警告他們要遵守美國聯邦政府中止多元、平等、共融（DEI）措施的行政命令。

英國金融時報引述三名知情人士報導，這封信由美國駐巴黎使館、以及美國駐歐盟其他地區的使館寄出，信中提到，只要是美國政府的供應商或服務商，即適用於川普簽署的禁DEI行政命令。

美國使館同時附上一份問卷，要求這些企業證明自身的合規情況。根據金融時報見到的文件，這份文件名為「聯邦反歧視法律的執行證明」。

文件寫道：「國務院承包商應證明，他們未推行任何違背反歧視法律的DEI計畫，並同意此項證明，為政府決定是否支付款項的重要依據，因此受到虛假申報法的約束。」

這份文件似乎暗示，川普政府在打擊迪士尼等美國媒體巨頭的DEI舉措後，目前正將其反DEI行動擴及海外企業。

一位親近法國經濟部長隆巴德的人士說，「這種作法反映了美國新政府的價值觀。這與我們的價值觀不盡相同」。「該部會將就此事提醒美方的對口官員。」

兩位消息人士說，根據初步的法律評估，美方在境外的這項舉措可能無法付諸執行，因此部分企業高層及其顧問決定暫時不予回覆。

在法國，DEI計畫歷來並未扎根，因為該國法律限制蒐集種族與族裔資訊，雇主不得在聘用或晉升時考量個人背景。

川普 歧視 國務院

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