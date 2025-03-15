法德斥俄停火談判採「拖延戰術」 加拿大在G7號召挺烏

七大工業國集團（G7）外長會議在加拿大舉行為期3天，加拿大呼籲G7支持烏克蘭對抗俄羅斯的侵略。（路透）

法國總統馬克宏於14日敦促俄羅斯 停止在烏克蘭 停火問題上發表「拖延聲明」，並要求接受美烏提出的30天停火建議。德國外交部同日表示，俄羅斯總統普亭 對美國提出的烏克蘭衝突停火建議的回應 「充其量 」只是一種 「拖延戰術」。

法國廣播電台報導，馬克宏表示，俄羅斯應停止在烏克蘭的「勒索」，並展現對實現穩固和平的真誠承諾。這一呼籲是在俄羅斯總統普亭對美國提出的停火建議作出回應後提出的，普亭表示若「重要問題」得到解決，他會支持停火，但這一表態被批評為「拖延戰術」，並質疑俄方是否真心希望實現持久停火。

同日，德國外交部發言人德肖爾指出，德國對普亭的回應持懷疑態度，認為俄羅斯並未表現出對持久停火的真誠關切。德國外長貝爾博克也對普亭的言論提出批評，稱他聲稱「敞開和平的大門」，但從未真正準備好開門。她強調，俄方的回應顯示出對和平的承諾不夠明確，並提出新的條件和阻撓。

普亭13日表示，如果某些 「重要問題 」得到解決，他贊成停火。他的這一表態被指是在操縱話術，「假裝」支持美國提出的烏克蘭停火協議，然後讓停火無法實現。

馬克宏15日在X 宣布，「繼美國和烏克蘭11日在沙烏地阿拉伯吉達會晤取得進展之後」，「我們將繼續努力，通過視頻會議與英國首相斯塔默、烏克蘭總統澤倫斯基」以及我們所有的合作夥伴 「加強對烏克蘭的支持，並實現穩固持久的和平」。

澤倫斯基則對與馬克宏進行的 「富有成果的實質性對話 」表示歡迎。

與此同時，七國集團（G7）外長會議在加拿大舉行，G7成員國的團結面臨挑戰。加拿大外長趙美蘭在會議上呼籲各國支持烏克蘭對抗俄羅斯的「非法侵略」，並表示希望為烏克蘭尋找一個正義且持久的和平解決方案。

然而，隨著美國總統川普對俄羅斯採取較為和解的態度，G7內部的分歧逐漸顯現。美國國務卿魯比奧呼籲避免對俄羅斯發表敵對言論，並強調這會阻礙美國的外交努力，推動結束俄烏戰爭。