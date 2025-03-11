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全球軍火 2主因…美國市占率43% 烏克蘭進口激增100倍

編譯中心╱綜合10日電
英國、德國、義大利在內13個歐洲國家已添置或採購美製F-35戰機。(美聯社)
英國、德國、義大利在內13個歐洲國家已添置或採購美製F-35戰機。(美聯社)

受益於歐洲國家大量採購美製戰機與飛彈，美國軍工企業在全球軍火市場主導地位進一步躍升，尤其自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭成為全球最大武器進口國，其進口量較2015年至2019年激增近百倍；同一時期，歐洲各國因擔憂克里姆林宮擴張野心，武器進口量暴增155%。這場戰爭不僅改變區域安全態勢，也成為美國軍工產業的強大助力。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)最新統計，過去5年美國占全球武器出口比重達43%，較前一個5年的35%顯著成長。

SIPRI數據顯示，在俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲國防預算增加，美國總統川普也持續施壓歐洲擴大軍事支出，美國軍工業成了最大受益者。

例如，英國、德國、義大利在內13個歐洲國家已添置或採購美製F-35戰機。此外，歐洲國家也積極增購「愛國者」防空系統、「海馬斯」火箭系統及其他美製軍備。

SIPRI指出，截至2024年的5年內，北約成員國武器進口較之前的5年成長逾1倍。其中，近三分之二進口武器來自美國，而先前5年略超過一半。

SIPRI軍備轉移計畫主任喬治(Mathew George)指出，儘管各界敦促降低依賴武器進口，強化歐洲本土軍工業，但多國仍持續推進採購美製武器的決策。

另一方面，中國武器進口同期下滑64%，因自產能力提升，進口需求減少。此外，中國傳統供應國俄羅斯因應對烏克蘭戰爭，將生產的武器優先留作自用，對中國出口也降低了。

烏克蘭成為全球最大主要武器進口國，為對抗俄羅斯侵略，這5年進口激增近100倍。

根據研究，俄羅斯軍火出口有三分之二流向印度、中國和哈薩克。

歐洲的國防支出有望持續攀升。歐盟執委會主席范德賴恩9日表示，他想要利用貸款來降低對歐盟境外的依賴。

本月稍早，德國表示，將把軍事支出豁免於嚴格的財政規定，但綠黨10日表示，將反對可釋放數千億歐元至國防和基礎設施的一項債務融資方案，意味著準總理梅爾茨恐怕無法在議會取得修憲所需的三分之二。

受益於歐洲國家大量採購美製戰機與飛彈，美國軍工企業在全球軍火市場主導地位進一步躍...
受益於歐洲國家大量採購美製戰機與飛彈，美國軍工企業在全球軍火市場主導地位進一步躍升。(美聯社)

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