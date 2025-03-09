耗資530億 阿拉伯版加薩重建計畫 法德英義背書

法國、德國、義大利與英國表態支持埃及提倡的加薩重建計畫。（路透）

法國、德國、義大利 、英國外交首長8日表示，他們支持阿拉伯國家背書的一項將耗資530億美元、避免巴勒斯坦 人遷離的加薩 走廊重建計畫。

路透報導，他們透過聯合聲明指出：「這項計畫展露出重建加薩的實際可行道路以及承諾－如果得到貫徹－迅速而且可長久改善住在加薩的巴勒斯坦人災難性生活條件。」

這項埃及提出並於3月4日獲得阿拉伯國家領導人接受的計畫，已經遭到以色列和美國總統川普拒絕。川普曾提出要讓加薩走廊搖身一變成為「中東蔚藍海岸」的願景。

埃及提議的內容包括創建一個獨立、專業的行政委員會，並委由巴勒斯坦技術官僚治理戰後加薩。

這個委員會將在巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）監督之下，暫時負責監督人道援助且管理加薩走廊相關事務一段時間。

法國、德國、義大利和英國4個歐洲國家8日發布的聯合聲明提到，他們「決心與這項阿拉伯倡議合作」，並且感謝阿拉伯國家透過研擬該計畫所傳達出的「重要訊息」。

聲明還指出，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯「既不能再統治加薩，也不能再威脅以色列」，且強調4個國家「支持巴勒斯坦自治政府扮演核心角色並落實其改革理念」。