烏示警：美正摧毀世界秩序、向俄示好 北約恐不復存在

烏克蘭武裝部隊前總司令、現任駐英國大使扎盧茲尼1月16日出席在基輔舉行的烏克蘭軍用無人機簡報。資料照片。（美聯社）

烏克蘭 武裝部隊前總司令、現任駐英國大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi）6日表示，隨著華府正向莫斯科表達善意，美國正在摧毀世界秩序。

基輔獨立報報導，扎盧茲尼在智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）演說時表示，川普總統的政府質疑「整個西方世界」的團結。他說，「華府現在正試圖在沒有美國參與的情況下，將安全問題下放給歐洲。所以我們可以說，在不久的將來，北約也可能不復存在」。

扎盧茲尼認為，歐洲可能是俄羅斯 的下個目標，對西方夥伴的擔憂，可能使莫斯科開始組成「軸心」，「我們看到，不只是邪惡軸心和俄羅斯試圖修正世界秩序，而且美國正最終摧毀這個秩序」。

札盧茲尼還表示，「當這些軸心的國家彼此締結戰略協議時，我們應該想到，或許這是修正既有世界秩序的一種嘗試」。

另一方面，歐洲聯盟領袖6日在比利時首都布魯塞爾召開緊急高峰會，烏克蘭總統澤倫斯基為歐洲繼續力挺基輔表達謝意，並強調這意味抵抗俄羅斯入侵的烏克蘭「並非孤軍奮戰」。

中央社引述法新社報導，澤倫斯基受訪時與歐盟 執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）並肩而立。

他說：「我們不孤單，這讓我們非常感謝，而且這不僅是口頭支持而已…你們對烏克蘭人傳達強烈訊息，這相當重要。」

美聯社報導，美國總統川普政府示意歐洲得處理自身安全問題，並且停止對烏克蘭援助後，歐盟領袖今天在布魯塞爾召開緊急會議，商討如何迅速提高軍事預算。

長期以來，各界一直深信美國是可靠的安全夥伴，但這項認知在川普上任短短一個多月後，就因為他擁抱俄羅斯且不再支持烏克蘭而被推翻。

川普尋求施壓澤倫斯基展開談判結束俄烏戰爭，3日下令暫停對烏克蘭軍事支援，給這場歐盟峰會帶來緊迫性。