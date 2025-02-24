日皇德仁65歲生日 銘記戰爭苦難 盼記憶傳承下去

日皇德仁23日迎接65歲生日，他日前談到今年適逢二次大戰結束80周年時說，「我一直銘記著許多人遭受到的苦難」，並認為重要的是將悲慘經歷與歷史傳承給不知道戰爭的世代。

日本 讀賣新聞報導，德仁在日前舉行的記者會上談到今年適逢二次大戰後80周年時說，「對於（戰時）各地罹難者及經歷苦難的人們，要再度表達我的心意」，展現出身為國民整體象徵的日皇追悼戰歿者的決心。

德仁舉自己跟皇后雅子曾一同前往二戰時期遭原子彈轟炸的廣島與長崎，及二戰後期成為美日激戰地的沖繩等地訪問為例說，「我一直銘記著許多人遭受到的苦難」。

他說，「在戰爭記憶正逐漸被淡忘的23日，重要的是將悲慘的經歷與歷史傳承給不知道戰爭的世代」。

德仁說，過去跟雅子曾在不同場合聽上皇明仁夫婦談到戰時經歷，「作為日本國民整體象徵，為了確實承繼上皇想法並善盡作為象徵的責任義務，我會更加努力」。

德仁夫婦今年將前往沖繩、廣島與長崎等地訪問，面對過去戰爭的慘禍。

另一方面，談到因為高齡化及結婚造成皇族人數減少，德仁說，「這是關係到皇室未來的問題」，但並未觸及制度問題。